Ex cava Bresa di Ne, dalla giunta regionale via libera alla riqualificazione ambientale

Genova. Via libera dalla Giunta regionale al Piano urbanistico operativo per la riqualificazione ambientale dell’ex Cava Bresa in località Piandifieno – Lagoscuro nel Comune di Ne.

Il sito, che ha una superficie complessiva di oltre 11mila metri quadrati, è inutilizzato da circa 50 anni dopo il termine del periodo di coltivazione e necessita di una ricomposizione paesistico ambientale. Verrà effettuato un riempimento con terra e rocce da scavo, a cui seguirà la posa di erba e piante, con regimazione delle acque superficiali.

“Un’operazione rilevante che mira a ridare vita a un luogo rimasto abbandonato per troppo tempo – spiega l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola-. Come amministrazione regionale nel 2020 abbiamo fortemente voluto redigere e approvare un nuovo Piano Cave, a distanza di vent’anni dall’ultimo aggiornamento, fissando tra gli obiettivi primari quello del recupero dei siti dismessi. Verrà, di fatto, restituita al circolo naturale un’area significativa con il riempimento e l’inserimento di apposite piante”.

Il Puo non prevede infatti la realizzazione di alcun manufatto, ma il solo riempimento dell’ex cava con materiali inerti. I tempi stimati per i lavori, divisi in due fasi, sono di circa cinque anni. La prima, di durata pari a quattro anni, riguarderà interventi a carattere preliminare e quelli immediatamente successivi di riempimento, la seconda, della durata di un anno, vedrà opere di rinverdimento delle superfici con idrosemina e piantumazione di ulivi e alberi di tipo forestale.