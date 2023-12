Evade dai domiciliari aiutata dal fidanzato, la fuga bloccata dalla polizia

Genova. Una ragazza di 25 anni è stata arrestata per evasione dopo essere stata trovata in auto con il fidanzato mentre avrebbe dovuto essere a casa, ai domiciliari.

A individuare la coppia è stata una pattuglia dell’Upg della questura di Genova, che passando in corso Dogali intorno alle undici di martedì sera ha visto che la passeggera di un’auto in transito si abbassava velocemente alla vista dell’auto della polizia.

Immediatamente gli agenti hanno fermato la macchina, e una volta fatti gli accertamenti in banca dati hanno scoperto che la ragazza era sottoposta agli arresti domiciliari a seguito di un provvedimento del 2023 emesso dal Tribunale di Savona. La 25enne, invitata a scendere, ha iniziato a reagire violentemente contro i poliziotti spintonandoli e tentando di morderli.

In auto i poliziotti hanno trovato anche alcune borse contenenti abiti, segno che i due stavano cercando di allontanarsi insieme. La ragazza, come detto, è stata arrestata, mentre il fidanzato è stato denunciato. Su di lui pensava anche un ordine di divieto di ritorno nel Comune di Genova, e anche per questa violazione è stata denunciata.