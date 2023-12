Educazione ambientale, il “Green Game” sbanca nelle scuole superiori genovesi

Genova: La prima settimana del Green Game nelle Scuole Secondarie Superiori di II grado di Genova si è conclusa con un entusiasmo travolgente. Il format promosso dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi (BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA) ha catturato l’attenzione e l’entusiasmo degli studenti, offrendo una serie di attività formative, educative e coinvolgenti focalizzate sull’importanza della sostenibilità ambientale e delle corrette modalità di raccolta differenziata.

“Green Game è un’opportunità educativa che abbraccia le scuole e i giovani studenti di tutta Italia” – hanno dichiarato congiuntamente i Consorzi Nazionali – “La sua missione è focalizzata sulla promozione di una maggiore consapevolezza ambientale, educando le nuove generazioni all’importanza cruciale della corretta gestione dei rifiuti e del riciclo. Negli anni, il Green Game ha coinvolto migliaia di studenti, insegnanti e famiglie, trasformando il paradigma dell’educazione ambientale. Abbiamo assistito a una trasformazione significativa nel modo in cui la comunità scolastica percepisce e partecipa all’educazione ambientale e anche a Genova, Green Game sta creando un impatto positivo tangibile, contribuendo a plasmare cittadini futuri consapevoli e responsabili dell’ambiente che li circonda. “

“Un particolare ringraziamento va ad AMIU Genova, partner nella realizzazione del Green Game nel capoluogo ligure per il loro impegno nella gestione dei rifiuti e nella promozione della sostenibilità ambientale”. “Per Amiu è fondamentale la presenza nelle Scuole per poter trasferire la responsabilità ambientale e l’importanza di fare la raccolta differenziata – ha dichiarato Alessandro Baldassarri, comunicazione operativa di Amiu” – E’ importantissimo recuperare materiali perché ci permette di salvaguardare l’ambiente e soprattutto rimettere in circolo risorse prime e seconde senza dover depauperare l’ambiente”. Presente all’I.I.S “Lanfranconi” di Genova anche Marco Mogni, Sustainability Manager di Amiu: “La sostenibilità aziendale è un tema fondamentale per Amiu e possiamo portare avanti questi obiettivi aziendali soltanto grazie a questi ragazzi per cui investiamo tempo e risorse perché ci restituiranno indietro il futuro della nostra azienda”.

Si sono distinti e sono passati alla Finale Regionale che si svolgerà a febbraio a Genova i ragazzi e le ragazze: della 2^E Scientifico e della 1^B Scienze Umane dell’I.I.S. “Lanfranconi” di Sestri; della 2^A LES e della 2^C LES dell’I.I.S. “Lanfranconi” di Voltri; le classi 1^F, 2^G, 2^B, 1^C, 2^H e 1^D dell’I.T.T.L. “Nautico San Giorgio”; la 1^N e la 1^R dell’I.I.S. “Gastaldi / Abba” plesso di Via Teglia; la 1^A, 1^E, 1^F e 1^D dell’I.I.S. “Gastaldi / Abba” plesso di Via Col; le classi 1^ET e 2^CT dell’I.I.S. “Calvino”; la 1^C e la 1^B dell’I.P.S.E.O.A. “Marco Polo”.

Queste classi hanno ottenuto un risultato straordinario e hanno l’opportunità di avanzare alla fase successiva del progetto, dove avranno l’occasione di competere con le migliori classi degli altri Istituti liguri.

Il tour del Green Game proseguirà con il Liceo Classico Scientifico Sportivo “King”, il Liceo Classico e Linguistico “Cristoforo Colombo”, l’I.I.S.S. “E. Montale – Nuovo IPC”, il Liceo Scientifico “L. Da Vinci”, il Liceo Artistico “Klee – Barabino”, l’I.P.S.S.A. “N. Bergese”, l’I.I.S. “Vittorio Emanuele II – Ruffini”, “International School of Genova”, I.I.S.S. “Einaudi – Casaregis – Galilei”, “AS. FO. R. Associazione Formazione Ravasco” e l’I.P.S.E.O.A. “Marco Polo”.

Da Rapallo, Recco e Chiavari parteciperà l’I.I.S. “G. da Vigo – N. da Recco”.

La competizione culminerà con la finale regionale Liguria a febbraio 2024 e la Finalissima nazionale a Roma prevista a maggio.

L’undicesima edizione del Green Game gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Regione Liguria, del Comune di Genova, di Regione Abruzzo, di Regione Basilicata, di Regione Emilia Romagna, del Consiglio Regionale del Lazio, di Regione Molise, di Regione Piemonte, di Regione Puglia, di Regione Toscana e di Regione Valle d’Aosta. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web www.greengame.it e seguire i canali social ufficiali su Facebook e Instagram. LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.

BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata.

In Italia, mediamente, ogni anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei Consorzi nazionali, che fa capo al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ne recupera circa il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.