Educare alle relazioni, dal coordinamento Liguria Rainbow petizione per “pretendere competenza”

Genova. Dopo le violenze di gruppo salite in cronaca questa estate, e dopo il caso di femminicidio che tanto ha scosso l’opinione pubblica e portato nei media mainstream termini come “patriarcato” e “violenza di genere”, fino ad allora relegati nella bolla del femminismo, tutti e tutte hanno messo tra le priorità l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha lanciato il progetto “Educare alle relazioni”, incaricando Alessandro Amadori a far parte del team in qualità di esperto “ad alta qualificazione” di violenza maschile contro le donne.

“Sui mezzi d’informazione – spiegano dal coordinamento Liguria Rainbow – abbiamo appreso che la competenza di Amadori sul tema della violenza maschile sulle donne è basata unicamente su queste due pubblicazioni: “La guerra dei sessi”, Booksprint (2020) e “Il diavolo è (anche) donna”, Licosia (2018), così li abbiamo letti. Entrambi questi libri sono autoproduzioni nelle quali il sedicente esperto fa intendere che la violenza di genere non esiste e che le vere vittime siano i maschi”.

“L’educazione sessuale e affettiva è una cosa seria, non può essere data in mano a personaggi incompetenti e misogini. Alessandro Amadori non è un esperto e non può ricoprire il ruolo di consulente presso il Ministero dell’Istruzione per i temi inerenti alla violenza maschile e di genere”, prosegue la nota.

Il Coordinamento Liguria Rainbow insieme a un gruppo di persone competenti e con sensibilità sul tema hanno indetto una raccolta firme per sollevare Amadori da questo incarico; nomi del mondo della cultura, della divulgazione, dell’università; sessuologhe, psicologhe e psicoterapeute; editrici e giornaliste; attiviste e attivisti del mondo LGBT+ e del femminismo.

“Le recenti vicende hanno visto il ministro Valditara annunciare che il progetto avrebbe avuto tre garanti: Paola Concia, Paola Zerman e suor Anna Monia Alfieri, destituite dall’incarico in poche ore, per le polemiche sollevate. Una dimostrazione dell’inutilità di queste figure se non per equilibri politici estranei ai contenuti del programma di “Educare alle relazioni”, che proseguirà senza discutibili garanti ma con personaggi quale Amadori, nota stonata che ne mette in dubbio la generale qualità”, dicono dal coordinamento.

“Non ci bastano le buone intenzioni del governo, non ci fermiamo alla superficie delle dichiarazioni. Il contrasto alla violenza di genere è una cosa seria, come base minima servono: serietà, competenza e adesione ai principi della Convenzione di Istanbul. Facciamo sentire le nostre voci, fermiamo l’infiltrazione degli Amadori e dei Vannacci, e dei Pro Vita nei programmi scolastici”, conclude la nota.