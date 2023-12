Genova. Il ring e il palcoscenico, due luoghi dove si dà battaglia, due luoghi dove il pugile e l’artista si sentono vivi. Gioca molto su questo parallelismo Édith, l’opera di Maurizio Fabrizio su libretto di Guido Morra, salutato da una quantità di calorosi applausi che raramente si sentono al Teatro Carlo Felice. Il cast è stato continuamente richiamato con ovazioni soprattutto per la protagonista, un’appassionata e vibrante Salome Jicia, il maestro Donato Renzetti e gli stessi Fabrizio e Morra.

Édith racconta la storia d’amore clandestina, ma nota a tutti, che tra il 1947 e il 1949 ha visto protagonisti Édith Piaf, una delle più grandi cantautrici francesi del Novecento, e il pugile Marcel Cerdan, allora campione del mondo dei pesi medi. Un amore finito tragicamente, con l’incidente aereo che pose fine alla vita di Cerdan proprio mentre stava raggiungendo Piaf negli Usa, in anticipo rispetto al match di rivincita contro Jack La Motta e su un aereo preso proprio su pressione dell’amata, al posto della nave. Piaf, ricevuta la notizia poco prima del concerto a cui lo stesso Cerdan avrebbe dovuto presenziare, decide di esibirsi ugualmente, svenendo al termine della canzone a lui dedicata.

L’opera è stata commissionata a Fabrizio proprio dal Carlo Felice e quella di domenica 17 dicembre era la prima mondiale assoluta. repliche previste martedì 19 alle 20 e giovedì 21 sempre alle 20. La speranza è che quest’opera possa girare il più possibile, vista l’accoglienza del pubblico, e non solo in occasione del sessantesimo anniversario della morte della Piaf.

L’idea vincente del compositore, autore di alcune tra le canzoni più celebri del secondo Novecento per grandi interpreti quali Mia Martini, Riccardo Fogli, Ornella Vanoni, Renato Zero, Mina, Antonello Venditti e molti altri, è stato proprio creare un’opera musicalmente vicina a quelle a cui il pubblico della lirica è abituato, con echi pucciniani, senza cadere nell’omaggio ai brani che hanno reso immortale la cantautrice francese. Il libretto è equilibrato nel linguaggio con qualche modo di dire, rime e assonanze a volte non scontate, ma anche frasi che si prestano molto alla citazione (“La mia vita è qui, il teatro è il mio ring”).

Sono le luci e le rose rosse, sparse a terra, a dare le tinte forti in una scenografia costituita da pannelli dai toni cupi, con un piano inclinato come elemento principale e il ring allestito grazie a corde sostenute dai personaggi “non parlanti” in scena. Tre tendoni bianchi, illuminati dalle luci di Luciano Novelli, a seconda dell’atmosfera che si vuole creare rappresentano un elemento molto dinamico nel primo atto. La regia di Elisabetta Courir segue il ritmo dell’opera e vive di momenti particolarmente felici come il pannello scorrevole che fa entrare in scena i mafiosi alle spalle di Cerdan e la discesa dei grandi quadri che ritraggono Edith Piaf e lo stesso pugile nella parte finale dell’opera. Approvato dal pubblico anche l’allestimento scenico e i costumi di Francesca Marsella realizzati dagli studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti con il contributo della direzione Allestimenti scenici del Carlo Felice.

Edith, debutto in prima mondiale al Teatro Carlo Felice

L’idea di inserire i video del match di Cerdan con Jake La Motta è apprezzabile dal punto di vista dell’impatto emotivo anche se forse toglie l’attenzione dello spettatore dalla scena.

Proprio il finale è il punto più alto dell’interpretazione magistrale (sia a livello vocale, sia scenico) di Salome Jicia che riesce a esprimere tutto il dolore, ma anche l’intensità del sentimento di Édith Piaf, ormai consapevole che per lei non ci sarà più felicità finché vivrà. Un momento che suscita particolare commozione.

Buona la prova dei cantanti oltre a Jicia: Francesco Pio Galasso è un Cerdan generoso, Claudio Sgura dà corpo e voce imponente al suo Jake La Motta. Bene anche il Clifford Fischer (il manager di Piaf) di Blagoj Nacoski e la Marinette Cerdan di Valentina Coletti, nel duello di gelosia a distanza tra le due donne. Applausi in egual misura anche per il Franckie Corbo (il mafioso) di Giovanni Battista Parodi, la Marie Hannequin di Alena Sautier, il Joe Longman di Manuel Pierattelli e l’Harry Burton di Marco Camastra.