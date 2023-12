Edilizia scolastica, Bruzzone (Rossoverdi): “Tema essenziale ma Genova arranca”

Genova. Oggi pomeriggio si è svolta a palazzo Tursi la commissione bilancio in cui il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi ha esposto il documento triennale dei lavori pubblici. Secondo Filippo Bruzzone, consigliere di opposizione nel gruppo Rossoverde, “il triennale dei lavori pubblici rappresenta uno dei documenti maggiormente rappresentativi sul dove un’amministrazione voglia portare la città, ma sulla edilizia scolastica partiamo da un dato generale è già di per se allarmante”.

“Rispetto all’anno scorso passiamo da 52 a 44 interventi, di cui solo 4 sono nuovi. Anche sugli interventi puntuali si evidenziano criticità. Alcuni esempi: Pra’, Sestri Ponente, Marassi e San Fruttuoso sono quartieri popolosi e nessuna delle nostre richieste è stata accolta”, dice Bruzzone.

“Pra’ sta aspettando dal 2017 il rifacimento dei prospetti, Marassi i terrazzi per le attività delle bambine e bambini, San Fruttuoso ha ancora le finestre in legno ormai disastrate, infine Villa Parodi a Sestri ha il tetto che perde ed è un asilo nido. Non ci sono alternative dobbiamo accelerare e risolvere. Presenterò altri ordini del giorno in sede di bilancio in consiglio comunale”, conclude Bruzzone.