È ufficiale: venerdì 15 dicembre inaugura il luna park a Ponte Parodi, sabato i fuochi d’artificio

Genova. È ufficiale: il 15 dicembre alle 15.00 inaugura il Winter Park a Ponte Parodi con più di 100 attrazioni. Uno dei simboli del Natale genovese, fresco vincitore del Lunapark Award 2023, torna a colorare le festività nella nuova location a due passi dal Porto Antico di Genova, dove rimarrà fino al 14 gennaio.

Il taglio del nastro avverrà alla presenza delle istituzioni cittadine, animazione con truccabimbi e trampolieri e una grande sorpresa per i visitatori: ai primi mille che accedono all’area verrà consegnato un blocchetto di buoni sconto dal valore complessivo di 100 euro. Sabato 16 dicembre alle ore 18.00 in programma invece i fuochi d’artificio. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari.

“Abbiamo lavorato per mesi insieme al Comune per poter trovare una location che fosse di livello come piazzale Kennedy – racconta Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – e Ponte Parodi rappresenta sicuramente la scelta migliore. Si tratta di uno spazio centrale e molto ampio: ringraziamo il sindaco di Genova e tutta l’amministrazione per l’impegno dimostrato, non vediamo l’ora di cominciare questa edizione colma di novità e sorprese”.

Il Winter Park torna così a colorare le festività natalizie di Genova. “Le giostre sono adatte sia per famiglie e bambini – continua Gutris – sia per chi cerca l’adrenalina. Questi ultimi apprezzeranno sicuramente la nuova pista di go kart, una delle new entry di quest’anno insieme a un simulatore di realtà aumentata e all’Explorer. Torna anche una delle iniziative più amate dal nostro pubblico: nei prossimi giorni sui nostri canali Instagram e Facebook regaleremo 40 Golden Ticket, che garantiscono l’accesso illimitato alle attrazioni. Inoltre, allestiremo una mostra fotografica a cura di Bruno Oliveri, Francesco Marando e Lorenzo Gammarota sulla storia del luna park a Genova e delle più di 100 famiglie che, ogni anno, lavorano per donare sorrisi a grandi e piccini”.

Foto Marina Mazzoli

“Il Winter Park – aggiunge il sindaco di Genova Marco Bucci – per la prima volta si svolgerà in una location del tutto nuova. Uno dei simboli del Natale genovese colorerà ponte Parodi, un’area a due passi dal mare che torna a disposizione della città. I genovesi e i turisti sono pronti a svagarsi con le decine di attrazioni del Winter Park e a prendere parte alle tante iniziative previste in questa edizione. Andare ai baracconi fa parte della nostra cultura, è una tradizione delle nostre feste, un modo per trascorrere una giornata diversa tra spensieratezza e divertimento. Bentornato a Genova al nostro Winter Park”.

Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi da venerdì 15 dicembre 2023 a domenica 14 gennaio 2024, dalle ore 15.00 alle 00.00 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 00.00 nei giorni festivi.

“L’arrivo di quelli che familiarmente chiamiamo i baracconi in città – dice l’assessore al Commercio, alle Tradizioni e alle Pro Loco Paola Bordilli – è sempre un momento di gioia e segno inequivocabile che è veramente arrivato il Natale. Da generazioni, infatti, i genovesi si danno appuntamento tra le luci delle giostre e dei chioschi del Winter Park per passare pomeriggi spensierati nei giorni di dicembre e gennaio. Quest’anno ritroveremo il Winter Park a Ponte Parodi, ancor più sul mare, creando un colpo d’occhio suggestivo e unico e che renderà l’esperienza ancora più speciale. Siamo certi che anche quest’anno la risposta dei genovesi e dei visitatori sarà entusiasta. Voglio ringraziare fortemente il vicesindaco Pietro Piciocchi, gli uffici comunali, Aster e tutti gli enti coinvolti per aver reso possibile tutto questo: aspettiamo famiglie, grandi, piccini, genovesi e turisti in un appuntamento da non perdere e reso possibile anche dalla passione dei lavoratori del Winter Park, che da decenni portano il loro amore e la loro dedizione nella nostra città e ai quali va il sentito grazie dell’Amministrazione per la proficua e continua collaborazione avuta”.