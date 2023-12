E\' Genovese DOC il Bronzo ai Mondiali WingFoil Race 2023

Genova. Luca Franchi è terzo al Mondo nella disciplina WINGFOIL RACING WORLDCUP 2023

Si è conclusa pochi giorni fa in Brasile la stagione 2023 di Luca FRANCHI, una settimana intensa con più di 18 regate disputate con vento tra i 20 e i 35 nodi nelle acque di Jericoacoara, é stata sicuramente la sua migliore stagione di sempre, molti alti e bassi e un finale diverso da quello che tutti, lui compreso, speravano, ma conferma di essere cresciuto molto e di essere pronto per la stagione 2024.

In questo evento esprime un grande ringraziamento a tutte le persone che gli hanno permesso di utilizzare la loro attrezzatura il giorno precedente e il primo giorno di gara perchè la compagnia di volo AirFrance ha perso tutto il suo bagaglio sportivo.

Mentre un doveroso e sentito ringraziamento per aver reso possibile questo 2023 vanno a Paul and Shark, Vittorio Zaoli con tutto il team Zaoli Sails per le vele, formazione e supporto durante l'anno, Chubanga Foil per il foil più veloce sul mercato, Sailmon Instruments, Wingman Products, Salice Occhiali, Tramontana Voltri Surf

la sua famiglia e tutti quelli che lo hanno aiutato, sostenuto e supportato nell’anno.

Congratulazioni a Mathis Ghio per il suo secondo titolo Mondiale e a Nico Spanu per il secondo posto.