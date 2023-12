Droghe dello stupro, casi in aumento anche a Genova: con il nuovo protocollo subito gli esami di laboratorio

Genova. Vuoti di memoria, blackout totali che durano ore e che lasciano le vittime in un limbo, con effetti psicologici devastanti che si sommano a quelli della violenza fisica. Le cosiddette “droghe dello stupro” sono purtroppo sempre più diffuse, ed è per cercare di combattere questo genere di violenza che nell’ambito del Progetto inRete contro la violenza è stato firmato in Prefettura un nuovo protocollo che detta le linee guida di gestione dei casi di violenza sessuale che coinvolgono le cosiddette “sostanze ipnoinducenti”.

Questo genere di sostanze hanno effetti talmente potenti da privare la persona che le assume di ogni genere di consapevolezza e resistenza. Somministrate all’insaputa delle vittime, quasi sempre mescolate a bevande, le lasciano in balìa dei loro aguzzini cancellando ogni ricordo per un lasso di tempo che può arrivare sino alle dodici ore. E sono sempre più frequenti i casi di donne che si presentano in pronto soccorso o davanti alle forze dell’ordine raccontando di essersi ritrovate in luoghi sconosciuti e in compagnia di sconosciuti senza avere il minimo ricordo di cosa sia esattamente accaduto, e come.

Attraverso il monitoraggio delle denunce e degli accessi ai pronto soccorso, forze dell’ordine e direzioni sanitarie hanno constatato come casi di questo genere siano in preoccupante aumento anche a Genova. Da qui sono partiti Prefettura, Procure della Repubblica presso il Tribunale e presso il Tribunale per i Minorenni, Regione Liguria, Comune di Genova, Università di Genova, Ufficio Scolastico, Alisa e ospedali San Martino, Gaslini, Evangelico e Galliera per elaborare un modello unificato di gestione di casi in cui si sospetta una violenza sessuale con somministrazione di droghe dello stupro.

Il primo step è predisporre ed eseguire specifici esami di laboratorio finalizzati proprio a trovare nell’organismo delle donne che denunciano casi di questo genere sostanze come il GHB (acido gamma-idrossi-butirrico) e simili. Un passaggio fondamentale per consentire non solo l’adeguata assistenza – fisica e psicologica – alle vittime – ma anche per aiutare gli inquirenti a raccogliere tutte le informazioni e gli elementi utili ad avviare le indagini.