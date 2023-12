Dopo le razzie nei box, ladri ancora in azione in Valpolcevera: furto in un appartamento a Rivarolo

Genova. Ancora un furto in Valpolcevera, particolarmente colpita dai ladri in queste settimane. Dopo i furti nei box in via del Campasso e poi a Teglia, i ladri questa volta hanno colpito nel quartiere di Rivarolo in via Del Garbo.

Il proprietario dell’appartamento si è accorto del furto lo scorso pomeriggio intorno alle 17.30. I ladri sarebbero entrati da una porta finestra comunicante con il terrazzo il cui vetro è stato danneggiato. Rubati alcuni orologi e un tablet. Sul posto è intervenuta la polizia.

Una settimana i ladri si erano introdotti in alcuni box a Teglia dove avevano fatto razzia portando via sei bottiglie di vino, otto d’olio e otto chili di miele. Dai garage, le cui saracinesche sono state forzate, sono state rubate anche cinque biciclette e diversi attrezzi da lavoro. Due giorni dopo un altro furto simile nel quartiere.

E qualche giorno prima i ladri avevano cercato di forzare alcuni box in via del Campasso ma erano stati messi in fuga dal proprietario.