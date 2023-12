Donna di 66 anni trovata morta in casa a Castelletto: la Procura apre un’inchiesta

Genova. La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta sulla morte di una donna di 66 anni, ex insegnante universitaria, trovata morta questa mattina nella sua abitazione di via Goito a Castelletto.

La donna, Isabella Pesce, è stata trovata riversa con alcuni lividi sul viso e sulle braccia. Sul posto, dopo gli agenti delle volanti, sono arrivati gli investigatori della squadra mobile. Non ci sarebbero segni di effrazione nell’appartamento, e l’ipotesi prevalente sembra quella di un malore. La donna infatti soffriva di alcune patologie.

Il sostituto procuratore Marcello Maresca ha deciso comunque di far effettuare l’autopsia sul corpo della donna per escludere ogni dubbio. L’allarme era stato lanciato stamani dai parenti della 66enne che non riuscivano a contattarla da ieri pomeriggio.