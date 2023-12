Distacchi dal colonnato di marmo del tribunale di Genova: l’intervento dei vigili del fuoco, a gennaio la messa in sicurezza

Genova. Intervento dei vigili del fuoco ieri pomeriggio per i distacchi, che andavano avanti da alcuni giorni, di piccole parti di una delle colonne del cortile di palazzo di Giustizia, a pochi metri dall’ingresso della tensostruttura dove si svolge il processo per il crollo del ponte Morandi. Per evitare il rischio di distaccchi importanti che avrebbero potuto cadere addosso ai tanti frequentatori del tribunale, ieri il dirigente di palazzo di Giustizia, Claudio Cavannini, ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che picchiettando la colonna ne hanno fatto cadere una grossa porzione esterna.

L’area è stata transennata e l’accesso alla tensostruttura, a partire da lunedì avverrà per il lato sud. “Abbiamo già chiesto al ministero di giustizia l’autorizzazione e soprattutto il finanziamento del restauro dell’intero colonnato, visto che diverse colonne versano in condizioni analoghe e abbiamo sentito una ditta. Occorrerà anche un confronto con la Sovrintendenza delle Belle arti visto che l’edificio è vincolato, ma contiamo già a gennaio di poter avviare la messa in sicurezza e il restauro”.

Le colonne dell’attuale palazzo di Giustizia furono ricostruite negli anni Settanta sul modello del cortile di quello che fu l’ospedale Pammatone, sul cui spazio sorge l’attuale tribunale e di cui l’unico reperto originale è il monumentale scalone centrale.