Dissesto, 250 le frane attive a Genova. I geologi: “Le grandi opere non possono bastare”

Genova. Sono oltre 13mila le frane censite in Liguria che rendono il territorio della nostra regione uno dei più a rischio dal punto di vista del dissesto idrogeologico di tutto il continente europeo, con oltre 300mila persone che vivono in aree geologicamente instabili. Praticamente un ligure su cinque. Solo nel Comune di Genova i movimenti oggi attivi della terra sono 250. Una situazione che richiede una stagione di aggiornamento degli strumenti di controllo e una rafforzamento delle “piccole ma grandi opere” di messa in sicurezza di versanti e coste.

Questi sono – in estrema sintesi – i dati emersi a margine del convegno organizzato dall’Ordine regionale degli geologi della Liguria e Università degli Studi di Genova e che si è svolto questa mattina presso gli spazi del Palazzo della Borsa. Un evento dedicato alla presentazione del nuovo volume “Frane d’Italia“, edito dalla Associazione Italiana Geologia Applicata e Ambientale. I libro, reperibile presso la sede dell’ordine ligure dei geologi, prende in rassegna, regione per regione, le principali grandi frane storiche, per analizzarle e studiarle: “Per ognuno di questi siti sono segnalati e raccontanti percorsi naturalistici per poter conoscere e apprezzare questi fenomeni – spiega Giacomo Pepe, dell’Università di Genova – come una vera e propria guida in questo volume si trovano tutte le informazioni per poter visitarla in sicurezza e quindi valorizzandone le caratteristiche geologiche”. Su Genova è stata selezionata la frana storica di Lemeglio a Moneglia, che lambisce la costa marina e sulla quale è ubicato l’omonimo paesino affacciato sul mare. Un’opera, quindi, che punta a fare divulgazione delle scienze geologiche attraverso la pratica escursionistica e naturalistica. Un modo innovativo di condividere la conoscenza delle peculiarità del territorio in cui viviamo.

Nell’occasione, a margine del convegno, si è fatto il punto sulla situazione geologica nella nostra regione e nella nostra città. “Oltre a quelle attive, a Genova abbiamo quasi 500 frane quiescenti – spiega Luigi Perasso, vice presidente dell’ordine ligure – vale a dire movimenti franosi oggi fermi, ma che conservano del potenziale. Sono soprattutto i versanti dei piccoli corsi d’acqua a creare maggiori criticità e problemi”. Secondo il geologo, infatti, è lì che si giocherà la “partita” nei prossimi anni: “Al di là delle grande opere di mitigazione del rischio, come i grandi scolmatori di Bisagno e Fereggiano, la gestione del territorio deve passare dalla manutenzione e dalla pulizia ordinaria dei piccoli corsi d’acqua, dove troppo spesso le opere di regimentazione sono dimenticate poco dopo la loro realizzazione”. In altre parole servono “piccole ma grandi opere” e soprattutto serve che queste vengano poi mantenute in efficienza.

Ma non solo: la sfida geologica per i prossimi anni si giocherà anche sulla costa, dove l’erosione marina dovuta alle mareggiate ha aperto una nuova stagione di interventi di salvaguardia: “Interventi sempre molto delicati perché rischiano di creare scompensi sulle zone limitrofe – spiega Perasso quando gli chiediamo un parere sui tanti progetti di intervento attraverso la costruzione di dighe soffolte – Dobbiamo ricordarci che molte delle spiagge che abbiamo nella nostra provincia in realtà sono nate con i ripascimenti fatti con il materiale di scavo delle grandi opere del secolo scorso, come ferrovie e autostrade. Nei secoli, ma soprattutto negli ultimi decenni del secolo scorso, si è costruito tanto anche nelle zone alluvionali, dove mare e torrenti potevano sfogare la propria potenza in caso di eventi estremi”. Ma se oggi questi spazi non ci sono più, come si può fare? “Il metodo migliore rimane quello di fare ciò che facevano i fiumi, vale a dire portare sedimenti, o in altre parole ripascimenti periodici”.

In questi anni è stato fatto parecchio dal punto di vista della prevenzione del rischio, soprattutto in ambito di protezione civile, dove la nostra regione sicuramente spicca nel panorama italiano. Ma per il futuro non ci si deve sedere sugli allori: “E’ necessario aggiornare gli strumenti di monitoraggio – spiega Paolo Airaldi, presidente dell’ordine ligure – I modelli di calcolo utilizzati fino ad oggi sono tarati su parametri che di fatto ad oggi risultano non aggiornati, sia dal punto di vista strumentale che da quello dei dati meteorologici. Questa è una delle priorità per il futuro. Senza dimenticare che in tutta la regione, ma soprattutto a Levante e a Ponente incombe l’adeguamento sismico di migliaia di edifici”.

Nei prossimi mesi e nei prossimi anni, Genova e la Liguria saranno protagonisti di una rinnovata stagione edilizia, con tante opere e infrastrutture, grandi e piccole, che andranno a cantiere. E’ compatibile con una gestione sensata di un territorio così fragile come il nostro? La domanda a bruciapelo non coglie alla sprovvista i geologi liguri: “In Liguria come nel resto del paese c’è la pessima abitudine di abbondare con le deroghe – commentano – prima si costruisce e poi si pensa alla sicurezza. Crediamo che per prima cosa debbano essere fatti delle analisi costi benefici accurate su quello che si va a costruire, soprattutto in virtù delle risorse che si impiegheranno. E poi pensare sempre che oltre a costruirle le opere resteranno da gestire nella loro manutenzione e nella loro sicurezza”. Chi ha orecchie per intendere…