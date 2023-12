Mobilità, il Comune studia una bike lane per evitare la promiscuità bici-pedoni in darsena

Genova. “I percorsi ciclo-pedonali realizzati lungo la direttrice di collegamento tra il Museo del Mare e l’Acquario di Genova vedono la presenza, soprattutto in certi giorni e periodi dell’anno, di molti turisti a piedi. Una situazione di promiscuità che, talvolta, genera situazioni di conflitto dovute al mancato rispetto, da parte di qualche ciclista, delle norme del Codice della Strada che imporrebbero loro, quando ci sono molti pedoni lungo la strada, di fermarsi, scendere dalla bicicletta e condurla a mano. Chiederemo al nostro ufficio Smart Mobility di valutare la creazione di un percorso ciclabile alternativo in via Gramsci coinvolgendo il municipio competente: ciò anche alla luce della prossima inaugurazione, in zona Darsena, di una nuova velostazione”.

È la risposta dell’assessore comunale alla mobilità integrata e trasporti Matteo Campora all’interrogazione a risposta immediata del consigliere Vincenzo Falcone (Fratelli d’Italia) che chiedeva alla giunta se “è stato pensato di analizzare compiutamente la problematica dei molteplici contrasti verbali alquanto animosi tra turisti-pedoni e ciclisti, e quali correttivi intenda attuare”.

Quindi accorgimenti in arrivo nella zona del porto antico e di via Gramsci, arteria molto trafficata e affollata soprattutto in questo periodo festivo. Una soluzione potrebbe essere anche quella di eliminare o restaurare il camminamento composto da assi di legno proprio in darsena, evitato dai pedoni perché sconnesso.