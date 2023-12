Dai flussi di traffico al “battito cardiaco” della città, Genova Smart City sfrutterà i dati di sensori, webcam e celle telefoniche

Genova. Si chiama Genova Smart City e come tutto ciò che viene definito “smart”, da qualche tempo a questa parte, porta in dote quella dose di anglismo e astrattezza che tendono a tenere distante l’attenzione dei comuni cittadini. Ma il programma integrato (“olistico”, l’ha definito uno dei suoi promotori) presentato questa mattina nella sala della Trasparenza della Regione Liguria ha applicazioni molto concrete.

E se è vero che l’accuratezza con cui vengono raccolti e incamerati i “big data” può risultare inquietante, specialmente in un mondo dove l’intelligenza artificiale sta facendo passi da gigante, i dati e il cosiddetto “internet delle cose” possono essere utili davvero. Possono servire a migliorare il traffico e la mobilità genovese, ad esempio, sotto forma di controllo dinamico per la pubblica amministrazione e di informazioni in tempo reale per cittadini e imprese.

Il progetto Genova Smart City, coordinato dal Comune e realizzato da Movyon (società tecnologica del gruppo Autostrade) con Liguria Digitale, rientra nell’ambito dell’accordo transattivo tra Aspi e il territorio. Si tratta di quei 1,4 miliardi parte del risarcimento per il crollo del ponte Morandi e, nel caso di Smart City, si traduce in 100 milioni di euro investiti tra il 2022 e il 2027.

I TEMPI, PRIMI VARCHI NEL 2024

In sostanza, dall’inizio del 2024, a Genova saranno attivati i primi di oltre 200 varchi digitali mobili che insieme ad altri strumenti tecnologici già esistenti (telecamere, rilevatori di velocità, rete Amt, parcheggi a pagamento, celle telefoniche) e alla messa in rete di tutti i dati, consentiranno di avere informazioni utili a gestire i flussi di traffico e le presenze di cittadini e non.

L’assessore alla Mobilità del Comune di Genova Matteo Campora spiega che “Il progetto Genova Smart City di fatto è già partito perché in questi mesi abbiamo lavorato insieme a Liguria Digitale e Movyon a preparare l’installazione, nel marzo 2024, dei primi varchi, potremo così leggere e gestire i flussi di traffico 24 ore su 24 attraverso una control room che sarà la seconda per la nostra amministrazione dopo quella già in uso alla polizia locale”.

In concreto, con il sistema si potranno gestire “interventi puntuali – aggiunge Campora – ci potranno essere situazioni per cui modificare la viabilità, incidenti o cantieri, e attraverso la control room potremo fare intervenire pattuglie. Quello che è importante è che se questo progetto pilota funzionerà in una città complessa dal punto di vista mobilistico come Genova allora funzionerà anche altrove”.

“Questo sistema consentirà da una parte molta più comodità per il cittadino che avrà informazioni sul traffico, sui flussi, sui parcheggi, degli itinerari – dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – e dall’altra parte una serie di dati con cui la pubblica amministrazione potrà orientare le proprie strategie in tempo reale, le applicazioni sono quasi infinite, grazie alle integrazioni tra diversi strumenti e tra le più moderne e avanzate tecnologie”.

VERSO UN’AREA C GENOVESE?

L’installazione dei varchi, però, sarà propedeutica anche all’introduzione di limitazioni alla viabilità o a chiusure al traffico, ad esempio, ai mezzi privati o inquinanti, o all’introduzione di ticket di pagamento come per l’area C a Milano.

“Oggi non abbiamo un sistema per verificare e intercludere una parte della città – aggiunge Campora – copn questo sistema potremo avviare azioni di questo tipo che hanno come obiettivo spingere sempre di più le persone verso l’uso del trasporto pubblico e quindi limitare l’afflusso dei mezzi privati in quelle zone dove abbiamo anche sforamenti, soprattutto relativamente al monossido di azoto e al biossido di azoto, i cosiddetti Nox”.

IL BATTITO CARDIACO DELLA CITTA’

Il funzionamento del “cruscotto” digitale che racchiude tutte le informazioni è stato presentato, oltre che dal project manager del Comune Arcangelo Merella, da Riccardo Battaglini di Liguria Digitale e poi, nello specifico, dal business director di Movyon Sabino Titomanlio e dall’amministratore delegato di Mindicity (gruppo Tim) Francesco Meneghetti. Tra gli strumenti più innovativi, oltre ai vari tools dedicati al traffico, il pannello “Genova Heartbeat”, una sorta di termometro dello stato di salute della città in cui vengono indicati, con un numero da 1 a 10, le condizioni del traffico, del trasporto pubblico, la situazione meteo o dei parcheggi.

OPEN

Il sistema elaborato da Movyon con Liguria Digitale e altri partner è aperto all’integrazione di dati esistenti e di moduli applicativi. Il “digital twin” della città, la sua rappresentazione in dati, viene reso disponibile agli amministratori con modalità operative differenti. Il controllo e monitoraggio degli accessi e dei transiti per applicare dinamicamente politiche di gestione della mobilità cittadina utilizzando tutti i dati disponibili sui transiti puntuali e sui flussi di traffico in ingresso/uscita e attraversamento dell’area urbana. Il modello della città per la mobilità multimodale e multi-sistema che fornisce al cittadino uno strumento per capire quale è il modo più sostenibile per andare da A a B considerando tutti i sistemi che impattano la mobilità (mobilità privata, trasporto pubblico locale, logistica di ultimo miglio) e misurando la riduzione di emissioni di CO2 a seconda della modalità di spostamento prescelta.

IN VISTA DEI GRANDI CANTIERI, DATI UTILI

Il progetto Genova Smart City consentirà la previsione degli impatti complessivi di sostenibilità conseguenti all’apertura di cantieri e delle decisioni di reindirizzamento dei flussi di mobilità. Il cittadino potrà essere informato con gli strumenti esistenti (es. pannelli) e con i canali informativi Smart Road (comunicazione City-To-Citizen). La regolazione semaforica intelligente o adattiva usa l’intelligenza artificiale per elaborare i dati di traffico in tempo reale per migliorare la fluidità del traffico.

FLUSSI DA E PER IL PORTO

Il programma pone particolare attenzione alla massimizzazione delle sinergie tra gli ambiti progettuali e in particolare con la logistica del trasporto merci, che a Genova assume particolare importanza per la presenza così ravvicinata di autostrada e porto. L’intento è quindi di creare un ecosistema sul territorio che offra una molteplicità di funzioni, tutte orchestrate nell’ambito della medesima piattaforma, introducendo ulteriori funzioni, tra cui ad esempio il Corridoio Autostradale Digitale, rafforzato dalle nuove aree buffer sui percorsi autostradali che convergono verso i porti liguri, che conosce e prevede i flussi dei mezzi pesanti e abilita la definizione di politiche di programmazione degli accessi ai varchi portuali.