Da Basko 40mila euro al San Martino e 35mila al Gaslini per le cure e la ricerca scientifica

Genova. Sono stati presentati oggi, venerdì 15 dicembre, nell’aula magna dell’istituto Giannina Gaslini di Genova, i risultati dei due progetti sul territorio promossi dall’insegna del Gruppo Sogegross a sostegno delle due eccellenze sanitarie genovesi: l’IRCCS Istituto Giannina Gaslini e l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova.

Grazie alle due iniziative lanciate da Basko sono state infatti raccolti 35mila euro con “Basko per il Gaslini. Ogni giorno è importante” tramite Gaslininsieme, la fondazione dell’ospedale pediatrico dedicata al fundraising, e 40mila euro a supporto della ricerca “Cura di genere, donne e ictus: il ruolo degli ormoni” per il San Martino.

Il successo dei due progetti ha permesso di donare quindi complessivamente 75mila euro che saranno impiegati nella ricerca scientifica, nel miglioramento strutturale ospedaliero e delle prestazioni mediche. “Basko conferma quindi anche in questa occasione l’impegno del Gruppo Sogegross a sostegno del territorio genovese in cui l’azienda è nata e dove affondano le sue radici”, si legge in una nota.

“Siamo particolarmente fieri della grande rilevanza sociale di questi due progetti e davvero orgogliosi di questo importante risultato, che rafforza il nostro legame con Genova e conferma l’impegno che ogni giorno dedichiamo nel restituire valore al territorio e supportare i suoi cittadini, che sono da sempre al centro della nostra cura e attenzione – commenta Giovanni D’Alessandro, direttore Canale Basko – quest’anno abbiamo festeggiato 25 anni di un rapporto di fiducia con i consumatori, proponendo tante iniziative rivolte alle famiglie: quale migliore occasione per chiudere il 2023 se non questa, che ci permette di dare un sostegno concreto a due eccellenze genovesi come l’Istituto Giannina Gaslini e l’IRCCS Policlinico San Martino, con cui siamo stati felici di collaborare e sviluppare queste iniziative”.

Basko per il Gaslini

Fino al 31 agosto 2023, per ogni litro di “Latte 100% Ligure Piemontese Basko” acquistato nei propri punti vendita e online, Basko ha raccolto 0,10 euro (0,05 euro per la confezione da mezzo litro) per il Gaslini. L’iniziativa, realizzata anche grazie al contributo dell’azienda Latte Alberti, partner industriale del Progetto, si inserisce nell’ambito di un progetto sviluppato da Basko per mettere in valore la sostenibilità della filiera produttiva.

La cifra raccolta sarà investita in diverse aree di attività e competenza, come accoglienza, attrezzature tecnologiche e diagnostiche, miglioramento dell’ambiente ospedaliero e delle prestazioni, nonché a supporto della ricerca sanitaria e scientifica.

“Siamo grati a Basko e ai suoi clienti per l’impegno dimostrato a favore del nostro ospedale – ha commentato Edoardo Garrone, presidente del Gaslini e della sua fondazione Gaslininsieme – I fondi raccolti saranno destinati al miglioramento strutturale dell’ospedale e delle prestazioni mediche in specifiche aree di competenze, volte anche alla ricerca scientifica. Un contributo importante che può fare la differenza soprattutto per il benessere dei piccoli pazienti del Gaslini. Grazie a Basko, a tutto il suo team e soprattutto agli acquirenti genovesi che hanno deciso, con una piccola azione, di sostenere attivamente il nostro Istituto”.

Basko per il San Martino

Dal 13 giugno al 2 ottobre 2023, con l’acquisto di ogni confezione di Pasta Fresca e Salse “Qualità Basko”, l’insegna ha raccolto 0,10 euro per l’IRCCS Policlinico San Martino per la ricerca su donne e ictus, supportando il progetto di ricerca dell’Istituto “Cura di genere, Donne e Ictus: il ruolo degli ormoni”.

“Siamo onorati che Basko abbia deciso di essere al fianco della ricerca scientifica del San Martino perché il futuro della medicina non può fare a meno del sostegno dei cittadini e delle aziende leader del territorio – commenta Antonio Uccelli, direttore scientifico del San Martino – La scelta di supportare un progetto dedicato alla salute delle Donne in ambito neurologico denota il loro interesse verso il mondo delle neuroscienze, ambito in cui, oltre a quello dell’oncologia, il nostro policlinico è riconosciuto dal ministero della Salute istituto di eccellenza per la cura e la ricerca. Inoltre, lo studio si inserisce nell’ambito della medicina di genere che mira a garantire equità di cure al mondo femminile, come previsto anche nel ‘gender equality plan’, un quadro strategico recentemente adottato dal nostro Policlinico per la tutela della parità di genere a tutti i livelli dell’organizzazione”.

“Desidero esprimere la mia gratitudine nei confronti di Basko per il prezioso supporto, grazie al quale potremo compiere passi avanti nella comprensione e nella prevenzione dell’ictus, con lo scopo di identificare fattori patologici cruciali e sviluppare interventi preventivi mirati alle donne – dichiara Massimo Del Sette, direttore di Neurologia con Centro ictus dell’ospedale policlinico San Martino -. Questa partnership permetterà di realizzare obiettivi chiave per la salute femminile, dimostrando un impegno concreto nel creare un impatto positivo nella nostra comunità”.