Crack Aspera, la Procura chiude le indagini per l’architetto Amirfeiz: “Un buco da 20 milioni per arricchirsi”

Genova. A due settimane dal suo arresto su ordinanza di custodia cautelare del gip Matteo Buffoni, la Procura di Genova ha chiuso le indagini per il crack Aspera, la società gestita da Alex Amirfeiz che nel 2014 restaurò anche il Colosseo. Società di cui, secondo il gip Amirfeitz era il “dominus incontrastato” che l’ha tuttavia affondata con una “spregiudicata attività di distrazione patrimoniale e anche di dissipazione”.

Per gli inquirenti non ci sono dubbi: le indagini della guardia di finanza coordinate dal Pm Patrizia Petruzziello e dall’aggiunto Francesco Pinto hanno condotto il giudice a scrivere della “disinvoltura”con cui Amirfeiz ha “progressivamente svuotato il patrimonio di Aspera per arricchirsi personalmente”.

E proprio per il timore che l’architetto, ex braccio destro di Sandro Biasotti, “nelle more del processo che verosimilmente verrà promosso per sentir accertare le sue responsabilità, non si farà scrupolo di porre in essere manovre atte a ostacolare l’apprensione delle sue giacenze bancarie”, il gip aveva anche disposto un sequestro preventivo pari a 3,3 milioni. Amirfeiz, difeso dall’avvocato Giuseppe Sciacchitano, si trova tutt’ora agli arresti domiciliari e si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia. Ora ha 20 giorni di tempo per chiedere di essere interrogato dai pm e provare a spiegare gli ammanchi milionari, poi la Procura chiederà il rinvio a giudizio.

Insieme ad Amirfeiz la Procura ha chiuso le indagini anche per gli 8 professionisti che hanno gestito Aspera tra consiglieri di amministrazione, sindaci e revisore. Si tratta di Gianluca Accomazzo, Paolo Grasso, Carlo Moriani (tutti e tre commercialisti e consiglieri di amministrazione di Aspera), dei membri del collegio sindacale Luca Verdino, Carlotta Testino, Roberto Benedetti, Riccardo Costa e del revisore dei conti Carlo Laganà, tutti colpiti da misure interdittive. I professionisti sono difesi dagli avvocati Nicola Scodnik, Francesca Pastore, Rinaldo Romanelli, Alessandro Vaccaro e Roberto Passeggi. Secondo l’accusa sapevano quello che l’architetto stava facendo ed hanno taciuto.

Nelle 215 pagine di avviso di conclusione delle indagini preliminari, la Procura mette nero su bianco una trentina di capi di imputazione, tutti relativi ai reati di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio: bonifici, passaggi di denaro e conti paralleli dove sarebbero finiti i soldi della società collassata, dettagliando, documento per documento, la cronologia del crack, come già aveva fatto due settimane fa il gip.

Primi segnali già nel 2014

Secondo quanto emerso dalle indagini il tracollo di Aspera è cominciato nel 2014, quando la società godeva di commesse importanti come il restyling del Colosseo. Nelle carte dell’inchiesta, anno per anno, viene dettagliata la cronologia del disastro finanziario: “Le condotte illecite determinavano, nelle società coinvolte, forti segnali di sofferenza finanziaria già con riferimento ad annualità anteriori al 2015, che rappresenta una sorta di spartiacque, poiché in quel periodo la società non riusciva più a far fronte in maniera regolare alle proprie obbligazioni”. E negli anni successivi “si verificavano inadempimenti dirompenti e gravemente prolungati nel tempo, con debiti trascinati in avanti, spesso malamente tamponati attraverso comportamenti costituenti essi stessi reato, nell’ambito d’un complessivo depauperamento del patrimonio sociale, attraverso operazioni non giustificate e illeciti spostamenti di denaro. In tale contesto venivano esposti a bilancio fatti materiali rilevanti e non rispondenti al vero”.

Aspera Group, la ‘cassaforte’ di Amirfeiz

Secondo gli investigatori della guardia di finanza Aspera group (di proprietà al 100% di Amirfeiz) “non era altro che uno schermo dietro cui si celava il dominus, il quale non poteva, evidentemente, distrarre risorse a proprio favore – aveva scritto il gip – con eccessiva disinvoltura, ma doveva servirsi, per realizzare la sua strategia senza destare troppi

sospetti, di un meccanismo che gli consentisse di non comparire in prima persona. Questo meccanismo è consistito, per l’appunto, nella creazione di una “cassaforte” sotto forma di ente collettivo, a favore della quale far confluire le risorse delle società che facevano parte del “perimetro”, dietro le quali, attraverso partecipazioni incrociate, si nascondeva pur sempre Amirfeiz, beneficiario finale delle distrazioni operate”

Gli altri indagati sapevano

“Se è vero che Amirfeiz va individuato quale principale responsabile del crac, non può sottacersi che i consiglieri d’amministrazione, i sindaci e il revisore lo hanno incessantemente supportato nella pluriennale opera di spoliazione del patrimonio” sottolineava ancora il giudice nell’ordinanza. E a riprova viene allegato il verbale d’una riunione del collegio sindacale svoltasi il 15 febbraio 2019, in cui si riportava nero su bianco che l’amministratore delegato aveva “mascherato» lo stato d’insolvenza” per ottenere un prestito obbligazionario di 250 mila euro. E il collegio sindacale aveva addirittura scelto di “cautelarsi in vista del probabile intervento dell’autorità giudiziaria” versando la cifra “in un conto corrente vincolato, non disponibile da parte della società”.