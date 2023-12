Crac Autocorsica, la Procura di Genova chiede il rinvio a giudizio per l’ex presidente dei commercialisti genovesi Paolo Ravà

Genova. La Procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex presidente dell’ordine dell’ordine dei commercialisti di Genova Paolo Ravà, per il crac della concessionaria d’auto Autocorsica al vertice della quale era l’imprenditore Enrico Vinelli e di cui Ravà era il commercialista di fiducia.

A Ravà viene contestato anche il concorso in autoriciclaggio, oltre che di bancarotta fraudolenta. In base a quanto appurato dalle fiamme gialle sarebbe stato evaso il fisco nel passaggio dalla vecchia concessionaria a una newco. Insieme a lui il pm Luca Monteverde (coordinato dall’aggiunto Francesco Pinto) ha proposto al giudice che finiscano a processo anche l’imprenditore Enrico Vinelli, la moglie di quest’ultimo Katia Delle Monache, Domenico Ravà (fratello di Paolo) e Luca Valdata, a loro volta commercialisti ed ex membri del collegio sindacale dell’azienda fallita: agli ultimi tre indagati la Procura contesta solo il concorso in la bancarotta, senza l’autoriciclaggio.

Tra i principali aspetti tecnici finiti sotto la lente degli inquirenti ci sarebbe il mancato riconoscimento del cosiddetto ‘avviamento’ nel passaggio da una società all’altra, alla ormai decotta concessionaria, elemento che avrebbe innescato anche la corposa evasione fiscale. Nel 2021 a Ravà erano stati sequestrati 500 mila euro, a fronte degli 800 mila euro che cercavano le fiamme gialle. Il sequestro era stato poi confermato anche dal tribunale del Riesame.

Il commercialista era stato raggiunto dell’avviso di garanzia mentre era già al vertice dei commercialisti genovesi. All’epoca non si era dimesso e dopo aver presentato una sua lista per il rinnovo del consiglio, era stato riconfermato. Il tribunale aveva fatto scattare l’interdizione e a giugno di quest’anno il ministro Nordio aveva firmato il commissariamento di tutto il consiglio. Un mese dopo, il 7 luglio, era stato poi nominato il nuovo consiglio.