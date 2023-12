Covid e influenza, boom di accessi ai pronto soccorso. Le direzioni sanitarie: “Con gli ambulatori tagliati del 10%”

Genova. Situazione complessa negli ospedali genovesi dopo il lungo weekend dell’Immacolata e il già confermato aumento di casi di covid, influenza e altri virus respiratori.

Già da lunedì, come spesso accade nei periodi di festività natalizie, nei pronto soccorso cittadini si sono formate lunghe file di ambulanze con a bordo pazienti, e anche martedì mattina la situazione era difficile, con code anche nel pomeriggio. Intorno alle 16 San Martino, Galliera e Villa Scassi risultavano “affollati” secondo il sistema di monitoraggio regionale, l’Evangelico di Voltri “molto affollato”. Nel dettaglio, al Galliera le persone in attesa di triage erano 15 e 63 quelle in cura, al Villa Scassi 23 contro 85 in cura, al San Martino 28 e ben 99 in cura, 25 delle quali contrassegnate dal codice rosso, quello di maggiore gravità. Chiude l’Evangelico, con 14 persone in attesa e 28 in cura.

Del tema si è dibattuto anche in consiglio regionale, con il consigliere di Linea Condivisa Gianni Pastorino che ha manifestato preoccupazioni e timori proprio alla luce dell’afflusso di pazienti registrato nel primo lungo weekend di festività e della ipotizzata tenuta dei pronto soccorso. A Pastorino hanno replicato le direzioni ospedaliere e le Asl di Genova e del Levante, che hanno portato i dati di accesso ai pronto soccorso dell’Immacolata citando la misura dell’apertura straordinaria degli ambulatori in ogni distretto di tutte le Asl.

Circa 350 persone (di cui 180 in Asl 3) si sono rivolte agli ambulatori, a fronte di 3.300 accessi nei pronto soccorso liguri durante tutto il ponte dell’Immacolata: “Si può dedurre che, adottando questa misura, si sia contenuto di oltre il 10% il numero di accessi – sottolineano le direzioni sanitarie – garantendo comunque la risposta tempestiva di cui i pazienti avevano bisogno. A questi numeri vanno aggiunte le 539 persone che si sono rivolte al servizio di guardia medica e continuità assistenziale della Asl 3, che ha consentito di ridurre ulteriormente gli accessi in pronto soccorso”.

“Le direzioni di aziende e ospedali dell’area metropolitana genovese e della Asl4 non concordano con quanto affermato dal consigliere regionale Gianni Pastorino in merito alla presunta assenza di misure previste per fronteggiare l’incremento di accessi in pronto soccorso nel periodo delle festività natalizie – fanno sapere in una nota congiunta Luigi Carlo Bottaro e Paolo Petralia, rispettivamente direttore generale di Asl 3 e Asl 4, insieme con Alessio Parodi, Marco Damonte Prioli e Francesco Quaglia, direttori generali degli ospedali di Voltri, San Martino e Galliera – Asl e ospedali liguri hanno infatti condiviso con Regione Liguria le azioni da mettere in campo, con l’attivazione di ambulatori, flu point e aperture straordinarie di studi dei medici di medicina generale, ma anche l’attivazione di unità di crisi, con posti letto dedicati da mettere a disposizione in caso di necessità”.

Misure che, a detta delle aziende ospedaliere e delle direzioni sanitarie, verranno ulteriormente potenziate in vista del Natale, quando molti medici di famiglia chiuderanno gli studi per le festività e ci si aspetta un ulteriore picco di casi di influenza, covid e altre patologie. Per il 12 e 13 dicembre, intanto, a Villa Bombrini a Cornigliano Asl 3 ha organizzato due open day vaccinali, e solo nella prima giornata sono state circa 300 le persone che hanno aderito.

Nel pomeriggio di martedì, intanto, è arrivata anche la secca condanna dei sindacati: “Un disastro annunciato che vede come vittime impotenti, pazienti e professionisti sanitari umiliati e ormai allo stremo delle forze – è invece il commento del segretario generale Uil Fpl Genova Marco Vannucci – Oggettivamente la situazione dei pronto soccorso cittadini non potrà che peggiorare quando il picco influenzale raggiungerà il suo apice. Non più di una settimana fa, come Uil Fpl avevamo denunciato con forza le condizioni insostenibili a cui sono sottoposti i colleghi dei reparti ospedalieri e dei Pronto Soccorso cittadini. Ma la risposta per trovare soluzione alla problematica è stata quella di incrementare il numero di barelle. Nulla più. Ribadiamo a gran voce come pazienti e colleghi meritino tutele e rispetto. A noi non interessano i colori di questa o quella giunta, ma interessano le decisioni che vengono assunte finalizzate al miglioramento dei servizi alla persona e delle condizioni di lavoro di chi rappresentiamo. E da quello che ormai quotidianamente dobbiamo assistere possiamo tranquillamente certificare l’assenza e il fallimento totale di chi invece dovrebbe garantire salute e sicurezza sui posti di lavoro”.

“In questi giorni si sta ripetendo l’annosa e grave questione che affligge i pronto soccorso – aggiungono Cgil e Fp Cgil Genova e Liguria – oggi il San Martino, nei giorni scorsi il Galliera e lo Scassi sono entrati in difficoltà con le ambulanze in coda e il personale stremato. Nonostante le ripetute denunce la situazione sta degenerando: il congestionamento al quale sono sottoposti i pronto soccorso liguri non solo lede i diritti dei malati ma anche quelli degli operatori. Davanti ai noti e soliti problemi è improcrastinabile passare ad una fase diversa dove la Regione Liguria si assuma le proprie responsabilità con azioni strutturali e non con sperimentazioni.