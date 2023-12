“Cos’hai da guardare?” e poi le botte: arrestati tre 21enni

Genova. Tutto sarebbe nato da uno sguardo di troppo o per lo meno così lo hanno interpretato i tre giovanissimi aggressori che giovedì sera davanti a via un locale di via 5 Maggio, a Quarto, hanno picchiato un ragazzo di trent’anni.

Il trentenne è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Gialla e accompagnato all’ospedale San Martino, dove è arrivato in codice giallo. La prognosi è di trenta giorni per contusioni varie.

I tre aggressori, tutti italiani, avrebbero poi danneggiato alcuni scooter. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia che li hanno arrestati per lesioni e denunciati per il danneggiamento. Stamattina è previsto il processo per direttissima.