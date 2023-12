Corbezzoli: quando la macchia mediterranea regala frutti dolcissimi anche in autunno

Siamo nel pieno della sua maturazione, chi percorre le strade dell’entroterra lo riconosce dal suo colore rosso vivo (quelli ancora in maturazione sono arancio, prima ancora gialli), palline che colorano l’autunno di Liguria, di macchia mediterranea, di golosità di generazioni antiche.

Se si parla, oggi di corbezzoli ai bambini, probabilmente, capiterà di vedere occhi sgranati, interrogativi. E forse lo sarebbero gli occhi dei più anziani che, al nome italiano corbezzolo, non saprebbero cosa rispondere… Però, se ai più anziani, parlerete di “armunin”, nelle sue varie declinazioni, a seconda delle zone, Ponente e Levante, avrete una “ola”, non come avverrebbe nel Conero (dove il corbezzolo è addirittura nello stemma della Città di Ancona), ma certo nel ricordo del gusto antico, del dolce d’inverno, quando lo zucchero era merce e spezia rara e costosa, quando la frutta era “di badda”, gratis, offerta dalla natura, non certo trovata e comprata nei supermercati.

Si raccoglieva il corbezzolo, re della macchia mediterranea, negli stessi giorni della raccolta del mirto, altra essenza di tradizione: il frutto rosso per confetture, la bacca viola per liquori sapienziali, oggi tipicità della Sardegna, cugina dei ligustici. Restiamo sul corbezzolo, frutto gratuito del bosco collinare, capace di trasformarsi in confettura, ma anche in uno splendido miele (a proposito, la Liguria, non si direbbe, è una delle regioni più capaci di produrre mieli di qualità, da quello di acacia al millefiori e, naturalmente, a quello di corbezzolo), o in un liquore dolce a “boscoso”.

Un tempo, si è persa la tradizione e, con quella, la sapienza, anche in un vino, chiamato “vinello”, a bassa gradazione, che aveva nel corbezzolo l’alternativa all’uva. E che dire dell’alternativa, più elegante, dell’esplosione linguistica di stupore: “Corbezzoli”, rispetto al trivio, certo non è la stessa cosa sostituire “Armunin” con il riferimento al dio ligustico Beleno, ma insomma, ci può stare!. Vino consigliato con una confettura di corbezzoli? Nessuno, in attesa che qualche cantina produca “vinello”. Chissà, magari domani…

