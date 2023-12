Coppa Italia. Lazio vs Genoa LIVE (1-0): la cronaca della ripresa

LAZIO 1 (5′ Guendouzi) vs GENOA 0



90′ Quattro minuti di recupero.

86′ Genoa che spinge tutto in avanti per provare a riacciffare il pareggio. Temutissimo il sinistro di Malinosvkyi, già testato dalla lunga distanza.

81′ Leali blocca il tentativo di Basic appena entrato e a tu per tu proprio con l’estremo difensore. Gilardino rileva Vogliacco per inserire Fini.

79′ Immobile che rientra in area e calcia: conclusione centrale respinta da Leali. Sarri intanto cambia Rovella e Kamada per Cataldi e Basic.

76′ Partita che si sta avviando alla fase conclusiva con il risultato ancora sul 1-0 Lazio. Un episodio potrebbe fare la differenza.

71′ Gran cross di Pellegrini che serve Felipe Anderson: colpo di testa in discesa che non va tanto distante dal palo.

68′ Gilardino sostituisce Retegui e Dragusin per Puscas e De Winter. Mosse conservative in vista della partita di campionato contro il Monza.

65′ Dentro Immobile e Marusic per Castellano e Patric nella Lazio.

61′ Retegui a tu per tu con Provedel viene murato da un ottimo intervento di Gila. Provvidenziale il difensore biancoceleste, sarebbe stato gol! Entrano Haps e Malinosvkyi per Maturro e Jagiello.

58′ Pedro si libera per il tiro fuori ma la sfera finisce abbondantemente alta sotto la traversa.

52′ Genoa che prova a tenere il possesso della sfera per impensierire i biancocelesti. Matturro da fuori prova a calciare con Guendouzi che fa muro.

50′ Prende un brutto colpo Felipe Anderson che si scontra con Castellanos. Ora il brasiliano si è rialzato, prima sembrava molto sofferente a terra.

Si riparte!

Secondo tempo

45’+2′ Finisce qui il primo tempo: 1-0 Lazio grazie al gol di Guendouzi.

45′ Due minuti di recupero.

41′ Tiro rasoterra forte di Felipe Anderson: pallone che fa barba al palo.

35′ Retegui indirizza di testa verso la porta ma Provedel blocca. Come al solito, la squadra di Sarri alterna alti e bassi durante lo svolgimento della partita.

29′ Grande palla tagliata da destra a sinistra di Guendouzi per Pedro che prova la conclusione di prima: Leali blocca. Torna a spingere la Lazio.

26′ Isaksen si fa male e non riesce a continuare a giocare. Al suo posto Sarri inserisce Felipe Anderson.

24′ Fase più statica della partita dove la Lazio ha abbassato il ritmo. Ne può approfittare il Genoa: ora è ancora Kutlu a calciare da fuori area, con la palla che termina alta.

19′ Altra buona giocata di Kutlu con Gila che temporeggia malissimo e gli lascia spazio per andare verso Provedel. La sua conclusione finisce tra le braccia dell’estremo difensore biancoceleste però. Troppe ingenuità nella difesa laziale.

18′ Numero di Kutlu che riesce a controllare la sfera dalla destra e mettere un bel cross a Retegui. Patric buca l’intervento ma l’italo argentino spara alto, nonostante non fosse un tiro cosi facile.

15′ Genoa molto basso in campo, provando a concedere poco alla Lazio ma con pochissima proiezione offensiva. Una palla persa, tuttavia, è stata fatale per la marcatura dei laziali.

11′ Recupero palla di Retegui che si avventa verso la porta da posizione defilata. La conclusione, però, è una telefonata a Provedel.

10′ I padroni di casa manovrano la sfera mentre i giocatori di Gilardino attendono di ripartire. Partenza in salita per i rossoblù.

5′ Guendouzi! Rete della Lazio! Grande recupero di Pellegrini sulla sinistra e cross intelligente per il centrocampista francese. Piattone precissimo che supera Leali: passano subito i biancocelesti.



3′ Lazio che prova subito a fare la partita. Genoa consapevole della difficoltà della sfida, che dovrà risaltare l’attenzione ai minimi dettagli.

Partiti!

Primo tempo

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Pedro .

A disposizione: Sepe, Mandas, Kamenovic, Marusic, Lazzari, Ruggeri, Kamenovic, Cataldi, Basic, Immobile, Felipe Anderson, Gonzalez, Sana Fernandes.

Allenatore: Maurizio Sarri

GENOA (3-5-1-1): Leali; Vogliacco, Dragusin, Matturro; Hefti, Kutlu, Jagiello, Thorsby, Martin; Galdames, Retegui.

A disposizione: Calvani, Sommariva, De Winter, Malinovskyi, Sabelli, Puscas, Fini, Papadoupolos, Arboscello, Pittino, Haps.

Allenatore: Alberto Gilardino.

Arbitro: Juan Luca Sacchi.

Assistenti: Raspollini – Laudato.

IV ufficiale: Fourneau

VAR: Di Martino

AVAR: Muto

Roma. In campionato i rossoblù erano riusciti ad espugnare l’Olimpico grazie alla rete di Retegui. Oggi in Coppa Italia, affidandosi all’italo argentino da punta singola, il Genoa è impegnato negli ottavi di finale ancora contro la Lazio di Maurizio Sarri. Sabato scorso un pareggio che agrodolce contro l’Empoli, gli uomini di Gilardino cercano uno step in più sotto l’aspetto mentale in tutti i minuti di gioco.