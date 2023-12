Collare d’Oro al Merito Sportivo 2023 alla Sportiva Sturla

Genova. Un riconoscimento speciale per una storia speciale. La Sportiva Sturla, dal 1974 Stella d’Oro al Merito Sportivo, sarà insignita del Collare d’Oro al Merito Sportivo per la sua storia ultracentenaria. Dai grandi risultati agonistici ottenuti, con la presenza di 6 nuotatori a 8 Olimpiadi, lo scudetto nella Pallanuoto nel 1923 e i brillanti traguardi internazionali nel Salvamento, alla promozione dell’attività giovanile nei settori del Nuoto, Nuoto per Salvamento e Pallanuoto, passando per la qualità dei numerosi eventi organizzati in questi primi 103 anni.

In campo natatorio il Miglio Marino e il Memorial Morena, giunti alla 79a alla 36a edizione, nella Pallanuoto il Trofeo Panarello e nel Nuoto per Salvamento il Memorial Fabio Gardella.

“E’ un riconoscimento che siamo felici di condividere sia con le 250 famiglie che frequentano attualmente le nostre attività sia con tutti i soci e simpatizzanti che in questi 103 anni di storia non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto – afferma il presidente Giorgio Conte – La nostra società ha sempre saputo rialzarsi e far fronte alle molteplici difficoltà, come ad esempio questi ultimi giorni di continue mareggiate: è un premio anche alla nostra resilienza”.

La cerimonia di consegna avverrà il prossimo 22 dicembre alle ore 11:00, presso il Foro Italico, alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.