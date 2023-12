Cimiteri, anche l’elicottero per la messa in sicurezza degli alberi: doppio intervento di Aster

Genova. Domani, dalle 8.30 alle 10.30 circa, le squadre del Settore Verde di Aster, con il coordinamento dei servizi cimiteriali del Comune di Genova, effettueranno un intervento straordinario di messa in sicurezza delle alberature all’interno del cimitero dei Pini Storti di Sestri Ponente.

Mercoledì, dalle 8.30 alle 12.30, un analogo intervento riguarderà il cimitero di Staglieno. Come già avvenuto presso l’area del Ventaglio del Cimitero di Staglieno (in allegato, le foto dell’operazione), a ottobre, i lavori comporteranno il supporto aereo di un elicottero per il trasporto dei tronchi delle piante morte pericolanti.

Per garantire la sicurezza, entrambi i cimiteri rimarranno chiusi al pubblico durante le operazioni, con esclusione, per il Cimitero Monumentale di Staglieno, del Settore C – Area Accoglienza.

Nel caso i lavori terminassero prima del previsto, i cimiteri verranno riaperti non appena le condizioni lo permetteranno. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli interventi verranno posticipati al giorno successivo.