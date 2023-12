Dal carcere al mondo del lavoro: alla Ciclofficina Sostenibile una seconda possibilità per gli ex detenuti

Genova. Un luogo in cui portare la bicicletta a riparare, ma anche un posto in cui chiedere consulenze specifiche per l’acquisto e perché no, anche fare quattro chiacchiere con chi se ne occupa, ascoltando storie di resilienza e rinascita. In via Santi Giacomo e Filippo da sabato 16 dicembre apre ufficialmente i battenti la Ciclofficina Sostenibile, un progetto nato da un’idea della onlus Nuovi Cicli e sviluppato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Biscione che unisce sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Nello spazio al 29 rosso, infatti, lavoreranno ex detenuti che durante il periodo in carcere hanno seguito corsi di formazione per meccanici e manutentori di biciclette nel laboratorio didattico tenuto da Nuovi Cicli. Un’idea diventata realtà nel 2017, che ha trasformato una novantina di persone in tecnici specializzati nella riparazione di bici: la Ciclofficina è una sorta di “spin-off” del progetto, un modo per consentire loro di utilizzare nella pratica quelle competenze tecniche, ma anche sociali e relazionali, necessarie per il reinserimento lavorativo. Ed è qui che entra in gioco Biscione Cooperativa Onlus, con gli operatori che hanno accompagnato i detenuti nell’intero percorso.

“Il progetto è nato quasi casualmente, dopo avere letto il libro di un amico incarcerato ingiustamente – spiega Luca Bianchi, fondatore di Nuovi Cicli Onlus – Mi ha colpito molto e mi ha fatto riflettere sull’ambiente carcerario, da uomo libero. Ho unito questo interesse a quello sportivo per la bicicletta, che coltivo da sempre, ed è nato questo progetto. La ciclomeccanica si può imparare in modo abbastanza facile, ed è molto adatta per la micro imprenditorialità, perché si può partire facendo poco e poi aumentando. Mi sono reso conto subito che avevo bisogno del supporto di professionisti, per una formazione tecnica ma anche comportamentale. Abbiamo iniziato a collaborare con il Biscione, e la cosa è diventata strutturata. Abbiamo fatto corsi specifici anche per persone molto fragili, che alla carcerazione hanno problemi psichiatrici, con buoni risultati. Ciò che ha funzionato meno bene è stato il reinserimento lavorativo, perché Genova aveva un mercato piuttosto ridotto per le biciclette”.

Da qui è nata l’idea di creare un luogo in cui promuovere un doppio messaggio: la sostenibilità ambientale, con un maggiore utilizzo della bicicletta e l’utilizzo di prodotti ecosostenibili, e la sostenibile sociale, con la garanzia di una possibilità di ripartenza per chi ha scontato la propria condanna. La gestione dell’officina è affidata a un manager professionista, Massimo Montagna, competente e appassionato ciclista, che crede nel progetto e ha deciso di esserne parte attiva. I ciclo meccanici di Nuovi Cicli saranno assunti per un massimo di 12 mesi, integrando e completando sul campo la formazione ricevuta in carcere, preparandosi così a una piena e stabile collocazione. Si tratterà di una reintroduzione formale nel mercato del lavoro e di nuova inclusione nella società, con l’obiettivo di dare una seconda chance restituendo loro la propria dignità e soddisfare al contempo un bisogno sociale.

“Avere a disposizione qualcosa di pratico da far fare alle persone, per una cooperativa che da circa vent’anni è nel carcere di Marassi e tratta tossicodipendenze e disagi psichici, è stata una boccata d’aria – spiega Livia – I detenuti che partecipano ai corsi escono in parte dal carcere, vengono portati in un luogo molto bello, un laboratorio in cui ci sono le biciclette e le postazioni per ripararle, e ciò che colpisce di più è che persone che sono spesso molto arrabbiate in queste situazioni di calmano molto. C’è una grande valenza terapeutica ed educativa in questo progetto, e speriamo di riuscire a proseguire anche in ciclofficina, dove puntiamo a organizzare corsi anche per ragazzi ospitati nei centri o minori autori di reato”.

A partire da sabato 16 dicembre, dunque, i genovesi avranno un muovo luogo in centro in cui portare le biciclette a riparare o in cui chiedere consulenze per acquisti online, che si tratti di veicoli tradizionali o a trazione elettrica. A partire da gennaio, nell’officina arriveranno i primi due lavoratori, che vi resteranno per un anno lavorando sotto il coordinamento di Montagna: “Le persone che hanno seguito i corsi di formazione hanno sviluppato competenze molto importanti – conclude Bianchi – Le ho viste prendere una bicicletta, smontarla completamente e rimontarla in tempi impressionanti. Escono veramente competenti dal punto di vista tecnico, e speriamo che questa esperienza li aiuti a ricostruire la loro vita partendo dal lavoro”.