Ciclista investe pedone: entrambi ricoverati al pronto soccorso

Genova. L’impatto è stato molto violento e ha visto entrambi i protagonisti di questa brutta avventura finire a terra rovinosamente. Stiamo parlando dell’incidente avvenuto questa mattina ad Arenzano, dove pedone è stato investito da una bicicletta poco dopo le 9 di mattina.

Si è trattato di due uomini, di cui non si conoscono le generalità, rimasti entrambi a terra. Immediato l’intervento del 118 che ha medicato sul posto i due per poi decidere di portarli al pronto soccorso per accertamenti: uno è andato all’Evangelico di Voltri in codice giallo, l’altro al Villa Scassi.

Sul posto è arrivata anche la polizi locale del Comune di Arenzano che ha fatto i rilievi del caso e raccolto le testimonianze per capire l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità