“Christmas Zena Tour”, in centro storico visite guidate alle scoperta delle tradizioni natalizie

Genova. Domenica 10 dicembre si festeggia con il “Christmas Zena Tour”, un salto nella storia e nell’atmosfera del Natale e del centro storico genovese a braccetto di Charles Dickens e del capolavoro senza tempo “Il Canto di Natale”.

In occasione delle prossime festività natalizie, l’assessorato alle Tradizioni cittadine ha organizzato questo giro turistico realizzato in collaborazione con il Circolo Culturale Fondazione Amon APS ed Explora Genova. Le visite guidate saranno gratuite e riservate a turni di 40 persone, sino ad esaurimento posti. Le partenze, previste nella zona di via Garibaldi, sono fissate alle ore 15.30 ed alle 16.

Lungo il percorso, che terminerà presso il chiostro di Sant’Andrea, sarà possibile incontrare Ebenezer Scrooge ed altri personaggi principali della storia interpretati dagli attori della Compagnia Avantitutta del Teatro Govi e della Compagnia Shams dell’Associazione Liberamente APS.

Per quasi un paio d’ore genovesi e visitatori potranno così scoprire radici e tradizioni antiche sulle orme dello scrittore e giornalista britannico dell’età vittoriana che nella Superba soggiornò circa un anno e di cui scrisse nel vivacissimo libro di viaggio “Impressioni d’Italia”.

Per partecipare a questo evento è indispensabile prenotarsi al seguente link: www.exploratour.it/xmaszenatour/. Ulteriori visite guidate gratuite si svolgeranno sabato 30 dicembre alle ore 15.30 su “Antiche botteghe, miti e tradizioni tra Natale e Capodanno“, venerdì 5 gennaio alle ore 15 con un’iniziativa dedicata all’Epifania e sabato 6 gennaio alle ore 15.30 sul tema “Miti, tradizioni e leggende dell’Epifania del genovesato”.