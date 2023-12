Chiavari, tutto pronto per il Capodanno in musica tra dj, comici e concerti

Il comune di Chiavari per augurare un prospero inizio anno ai cittadini e ai turisti, promuove un capodanno ricco di musica e divertimento, per salutare il 2023 e festeggiare l’arrivo del 2024. Un quartetto, un dj, un duo comico e una rinomata band animeranno la notte di San Silvestro a partire dalle ore 22:00 con tanti colpi di scena, sorprese e buona musica.

Il capodanno di Chiavari nelle sue due location d’eccezione Piazza Mazzini e il Porto Turistico animerà la cittadina per celebrare l’arrivo dell’anno nuovo all’insegna della musica, dell’arte e dell’intrattenimento con spettacoli gratuiti. Un programma di eventi, promosso dal Comune in collaborazione con l’Associazione Culturale Gratia Artis, che si concentra su due aree del centro storico, per un Capodanno ricco e articolato, con proposte di diverso genere: show di intrattenimento comico con Federica Sassaroli e Max Garbarino, l’atteso concerto dei Gnu Quartet e il dj-set in Piazza Mazzini, la magia del liscio con la Danilo Ponti Band al Porto Turistico e il tradizionale appuntamento con La Zabaionata a partire dalle ore 00:30 in piazza San Giacomo di Rupinaro. Due piazze, cinque iniziative, due generi musicali e artistici e un programma che punta a promuovere diversi luoghi della città per offrire una lunga e imperdibile notte ai cittadini.

Piazza Mazzini si animerà a partire dalle 22 con gli interventi comici del duo di attori Federica Sassaroli (Propaganda Live) e Max Garbarino (Striscia La Notizia) nei panni della dispotica intelligenza artificiale Malexa e del suo maggiordomo umano Orazio. Gli artisti, con la loro ironia fine e intelligente, daranno avvio ai festeggiamenti immergendosi nelle atmosfere anni ’80 con l’atteso concerto degli Gnu Quartet in “80 voglia di Gnu”. Quattro musicisti affermati e brillanti, Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello condurranno il pubblico in un revival coinvolgente, accompagnato dalla musicalità degli strumenti classici per rievocare i tempi d’oro dell’epoca di Mozart. Un tuffo nel passato più popolare ed evocativo degli anni 80, con hit indimenticabili come Fotloose, Big in Japan, Papa don’t preach, Enola Gay, I like Chopin, Gostbusters Theme, Take on me. Un lavoro che condensa anni di vibranti esperienze musicali in un materiale originale e potente. Rock, minimalismo, sonorità orchestrali e sperimentali, cadenze virtuose e improvvisazione sono alcuni degli ingredienti di un concerto che mantiene, nella varietà stilistica, un forte ingrediente trasversale di personalità e singolarità. Ma non finisce qui. Poco prima della mezzanotte, in attesa del countdown, gli auguri dal palco da parte delle autorità comunali. Un capodanno di musica e in musica, si continua sempre in Piazza Mazzini con la discoteca all’aperto per i più giovani e il dj-Set di Marco Veneziano, uno tra i più apprezzati dj liguri, ma anche producer e conduttore radiofonico.

Il Porto Turistico diverrà il luogo d’eccezione per gli amanti del liscio. A partire dalle 22 all’interno della tensostruttura spazio alla Danilo Ponti Band in “Fisarmonica in Festa”. Danilo Ponti è da anni protagonista del mondo della musica da ballo esibendosi nei migliori locali dell’Emilia-Romagna. Fisarmonicista apprezzatissimo, tastierista e voce, oltre che conduttore del programma di musica e ballo “Ancora una canzone” su Telenova, insieme alla sua band formata da sei elementi di grande esperienza e spessore, è in grado di proporre musica di ogni genere, dal liscio classico al latinoamericano con animazione, proponendo un vasto repertorio. Non mancheranno gli auguri dal palco allo scoccare della mezzanotte, il brindisi e a seguire la Danilo Ponti Band continuerà ad allietare con la sua musica gli appassionati del liscio.

In Piazza San Giacomo di Rupinaro a partire dalle 00:30 torna il tradizionale appuntamento con La Zabaionata di Chiavari. L’ormai celebre distribuzione di zabaione e cioccolata calda a tutti i partecipanti (fino esaurimento) è diventato negli anni un rituale per celebrare l’avvento dell’anno nuovo. L’evento è organizzato dal circolo Anspi S. Giacomo di Rupinaro, gruppo Pino Solari “Ommi de Ruinà” e patrocinato dal Comune di Chiavari.

Il capodanno in Piazza a Chiavari abbraccia un ampio target di pubblico, un evento rivolto non solo ad un pubblico giovane, ma aperto anche alle famiglie, ai residenti e ai turisti che in questi giorni di festa sceglieranno di trascorrere la notte di San Silvestro nella cittadina ligure, per aspettare tutti insieme lo scoccare della mezzanotte. Scenario magico dunque, offerto dal comune per dare il benvenuto al 2024.

Per garantire una notte di San Silvestro all’insegna del divertimento e dei festeggiamenti responsabili, si avvisano i cittadini che saranno previste delle norme a tutela della sicurezza propria e altrui, nello specifico:

– è vietato accedere alle aree interessate dalle manifestazioni avendo al seguito bevande in contenitori di vetro o metallo;

– è vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo: in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo.