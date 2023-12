Chiavari, Siap critica il Comune: “Poliziotti costretti a lavorare in condizioni inaccettabili”

Chiavari. “Il Sindaco Messuti continua a mettere in difficoltà la Polizia di Stato che lavora per la sicurezza dei suoi cittadini costretta a lavorare all’interno di locali del Comune di Chiavari in condizioni logistiche inaccettabili e al freddo”.

A dirlo Roberto Traverso Segretario Generale Provinciale SIAP Genova in una nota stampa diffusa questo pomeriggio: “Il SIAP ha reiteratamente segnalato che i poliziotti del Commissariato PS e del Distaccamento della Polizia Stradale di Chiavari lavorano in un immobile del Comune in condizioni logistiche a dir poco inaccettabili, adesso aggravate dal fatto che non funzionano nemmeno la maggior parte dei termosifoni ma il Sindaco continua a rigare dritto per la sua strada senza accelerare le procedure amministrative che evidentemente gli impediscono di assolvere ai propri obblighi in qualità di proprietario dell’immobile”.

“Eppure il Sindaco Messuti dovrebbe valorizzare il ruolo istituzionale della Polizia di Stato su un territorio che fa parte della Liguria che notoriamente ha bisogno di prevenire i reati, specialmente quelli connessi alle infiltrazioni malavitose anche di stampo mafioso che si alimentano dello spaccio di stupefacenti, estorsioni, sfruttamento della prostituzione: reati che sono presenti anche nel Tigullio e che interessano anche Chiavari e Rapallo – continua Traverso – Il Sindaco evidentemente continua a non voler risolvere la situazione a causa dell’immobilismo della Questura di Genova la quale, invece di imporre al proprietario dell’immobile che accoglie il Commissariato l’assolvimento dei propri obblighi anche attraverso le misure sanitarie di medicina legale che dovrebbero essere prescritte dal Medico Competente, continua a tergiversare”.

“Dobbiamo riconosce invece – conclude – che a differenza della Questura, la Polizia Stradale da tempo si è data molto da fare cercando di risolvere le criticità, avvalendosi della propria autonomia sulla materia, prendendo più volte posizione ma evidentemente il Sindaco sino a quando non si sentirà incalzato dal Questore continuerà a prendere tempo. Naturalmente questa situazione è diventata intollerabile e pertanto il nostro sindacato si attiverà nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei datori di lavoro della Polizia di Stato che hanno l’obbligo di garantire la sicurezza dei poliziotti. A questo punto vedremo se il Sindaco di Chiavari continuerà a prendere tempo e non rispettare oltre che i propri obblighi in qualità di proprietario anche l’immagine ed il ruolo della Polizia di Stato”.