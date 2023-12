Centri sociali, ruspe sul Terra di Nessuno e sgombero dello spazio di Oregina Antifascista

Genova. Un centro sociale “storico”, ormai divenuto un guscio vuoto dopo i ripetuti sgomberi, raso al suolo dalle ruspe. Un centro sociale “appena nato” stroncato da un blitz della digos. Succede nei quartieri tra il Lagaccio e Oregina, a Genova.

Questa mattina, giovedì 21 dicembre, mezzi da lavoro sono entrati nell’area dell’ex Terra di Nessuno, in via Bartolomeo Bianco. Ruspe e operai hanno demolito la palazzina che, per oltre 25 anni, ha ospitato concerti e attività politiche.

Il centro sociale era stato sgomberato nell’ottobre 2021 dalla polizia locale, un’operazione nell’aria da tempo dopo la sentenza del Tar che nel gennaio precedente aveva di fatto dato ragione al Comune di Genova per riottenere la proprietà dello spazio occupato dal 1997.

In realtà dal 2021 fino a poche settimane fa il centro sociale era stato più volte “ri-occupato”, anche se non in modo permanente. All’inizio di novembre l’ultimo sgombero, imposto da un decreto di sequestro preventivo del tribunale di Genova, legato a un esposto di Amiu.

L’azienda che gestisce i rifiuti, partecipata comunale, è la titolare sull’edificio del Tdn e ha nei piani di realizzarvi un polo logistico dell’economia circolare, con spazi per la cittadinanza e un’isola ecologica. Recentemente ha chiesto e ottenuto il dissequestro per partire con le bonifiche e quindi con la demolizione. Iniziata oggi. I lavori sono finanziati dal Pnrr e prevedono quindi una notevole accelerata.

Il video delle ruspe che abbattono un luogo simbolo per i giovani di più di una generazione, oltre che un ruolo significativo per la vita politica della città, specialmente nel periodo durante e dopo il G8, sancisce la fine di un’era.

Il tutto negli stessi giorni in cui si definisce il trasloco del centro sociale Zapata, dopo una lunga trattativa con l’amministrazione di centrodestra, negli spazi della Fortezza a Sampierdarena. Con la prospettiva, forse, di un ritorno alla sede dei Magazzini del Sale dopo che saranno ultimati i lavori, anche questi legati al Pnrr.

In queste ore, a poche centinaia di metri dal Tdn, è in corso inoltre un presidio con assemblea davanti a uno spazio in salita Oregina che era stato occupato e utilizzato negli ultimi tempi da un gruppo di ragazzi del quartiere, e non solo, che si identificano sotto il collettivo di Oregina Antifascista.

La mobilitazione, lanciata attraverso i social, è nata dopo che nella giornata di mercoledì 20 dicembre la digos si è presentata sul posto, un vecchio Cral delle Poste inutilizzato, di fronte alla scuola media Gastaldi, ha notificato l’inagibilità dello stesso spazio – una sorta di giardino d’inverno nascosto tra creuze e palazzi – e posto i sigilli.

L’intervento della Digos è stato sollecitato da Poste, probabilmente interessata a mettere a frutto l’immobile, ma anche preoccupata per il ritrovamento di materiale considerato “potenzialmente pericoloso”, come cesoie e catene. Il materiale è stato sequestrato dai funzionari della Digos.

Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine lo spazio era vuoto. “Hanno chiuso la nostra occupazione che da due mesi stavamo portando avanti insieme a gente del quartiere – scrivono sui social i giovani di Oregina Antifascista – lo facevamo per ricostruire un luogo in primis per i ragazzi di Oregina e quartieri limitrofi, con sport popolare e altre attività, un luogo importante per la realtà di Oregina Antifascista e per gli studenti genovesi”.

Nei mesi passati i giovani di Oregina Antifascista avevano collaborato alla raccolta di aiuti per i bisognosi nel quartiere. Avevano inoltre manifestato contro l’arrivo di militanti di estrema destra per commemorare Norma Cossetto nei pressi della targa a lei dedicata, e più volte distrutta.