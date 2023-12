Cento anni di calcio e di storia, il Ligorna pubblica il libro del centenario

Genova. Era il 2022 quando il Ligorna festeggiava i suoi 100 anni di storia. Tante le occasioni di celebrare questo storico traguardo: dalla creazione della maglia del centenario, presentata alla presenza delle istituzioni, passando per il Torneo Giovanile del Centenario.

Mancava solamente una cosa, ovvero un libro del centenario che raccontasse le gesta dei protagonisti che si sono alternati in questi venti lustri di storia calcistica e di quartiere.

Nasce così l’opera, curata da Leandro De Mattei, attuale tesoriere e volto storico della società, il cui progetto è stato sposato dal Presidente Alberto Saracco nonché edito dal Ligorna.

Un’opera frutto di più di un anno di ricerche tra biblioteche, archivi storici e annuari, che comprende rose, fotografie e racconti di una squadra,che ha percorso cento anni di storia cittadina e di quartiere.

Questo il commento di Leandro De Mattei, autore dell’opera: “Sono lieto di presentare questo libro sulla società S.C.D. Ligorna 1922 e di raccontarvi come è nata questa mia passione. Sono nato in via Ligorna, proprio di fronte al nostro campo sportivo, e mio zio, Cesare Barabino, era figlio del fondatore Nicolò Barabino. Da ragazzo ho giocato nella stessa Società sino alla Juniores e anche mio figlio Alessio ha indossato questi colori, iniziando dai pulcini e giocando fino all’anno della promozione in Serie D, nell’annata 2014/2015. La curiosità di scoprire le radici profonde del Ligorna mi ha spinto a intraprendere questo viaggio attraverso la sua storia affascinante.

Il libro che avete tra le mani si articola principalmente in due parti fondamentali. La prima parte si dedica a descrivere le origini del quartiere, narrandone l’evoluzione nel corso degli anni ed evidenziando i momenti salienti che hanno plasmato l’identità del club.

La seconda parte comprende il periodo dal 1922 fino ai giorni nostri e si propone di ricostruire la storia della Società attraverso la presentazione di classifiche e l’abbinamento di foto preziose recuperate da ex giocatori e dirigenti.

Questa sezione del libro non solo offre una panoramica visiva dell’evoluzione del Ligorna, ma rende anche omaggio alle persone, che hanno contribuito a plasmarne la storia, immortalando momenti unici e indimenticabili”.

Queste le parole di Alberto Saracco, presidente del Ligorna: “Cento anni di storia non sono solamente un numero, ma un prezioso racconto di passione, sacrificio e resilienza.

Guardando indietro a questo secolo di impegno e amore per il calcio, possiamo cogliere le emozioni di innumerevoli sfide.

Ogni partita giocata, ogni passo compiuto sul terreno di gioco e fuori da esso è stato un capitolo della storia della nostra identità calcistica.

L’orgoglio di rappresentare un quartiere e una città come Genova, anche fuori dalla regione, ha guidato ogni nostra azione, rendendo il Ligorna non solo un club, ma una famiglia che abbraccia generazioni di tifosi, giocatori, allenatori e dirigenti. Se le vittorie hanno sicuramente impreziosito questo viaggio, possiamo sicuramente affermare che anche le sconfitte hanno plasmato il nostro carattere, insegnandoci la resilienza e la forza necessarie per affrontare ogni ostacolo.

Dietro ogni gol segnato c’è la passione di chi sogna e si batte per i colori che indossa, e dietro ogni tifoso c’è un’emozione indescrivibile che lega indissolubilmente il Ligorna al cuore di chi lo vive. Questo libro non è solo una cronaca, ma tributo alle gesta, alle persone e alle storie che hanno reso il Ligorna un simbolo di perseveranza e amore per il calcio. E proprio per questo non posso che ringraziare Leandro De Mattei, il quale ha dedicato giornate intere in questi mesi, per raccogliere dati e informazioni che rendono questa opera unica nel suo genere.

Che queste pagine siano un tributo alla nostra storia, una testimonianza dei momenti indelebili che resteranno scolpiti nell’anima del Ligorna e di coloro che ne hanno impreziosito la storia. Che la fiamma di questo centenario bruci sempre intensa, illuminando il cammino per i prossimi cent’anni di gloria e passione. Forza Ligorna!”.