Cena gourmet con lo chef Luca Collami per le persone aiutate dalla Fondazione Auxilium

Genova. Il valore sociale di un buon pasto preparato con cura e condiviso con amore è al centro dell’iniziativa che ieri sera, martedì 5 dicembre, ha visto insieme Fondazione Auxilium e Fondazione Cif Formazione.

Al monastero dei Santi Giacomo e Filippo, sotto la guida esperta dello chef stellato e docente Cif Luca Collami, i giovani allievi del quarto anno del corso per Tecnico di Cucina/Sala Bar promosso dalla Fondazione Cif hanno preparato una cena di alta qualità, servita alle persone che si rivolgono ai servizi di Auxilium.

Sulla scia della Giornata Mondiale dei Poveri, celebrata lo scorso 19 novembre, e in attesa del Natale, è stato questo un significativo momento di incontro e condivisione all’insegna della solidarietà, a cui ha voluto portare il suo saluto anche monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova.

“La collaborazione con Fondazione CIF Formazione è davvero molto importante – ha ricordato Gigi Borgiani, direttore della Fondazione Auxilium – e siamo contenti che si rafforzi anno dopo anno, in un percorso che collega ed integra le nostre attività per rendere concreta quella ‘amicizia sociale’ a cui ci richiama papa Francesco. Significa costruire insieme reti di prossimità per accompagnare ciascuno di noi, i giovani in formazione e le persone in situazioni di difficoltà, nel percorso verso il futuro, fatto di autonomia personale ma anche di appartenenza ad una comunità che si prende cura gli uni degli altri. Siamo convinti che, per fare il bene comune, nessuno può andare per la sua sola strada ma tutto è in relazione: per questo apriamo i centri Auxilium al territorio in ogni occasione utile e siamo grati alla Fondazione Cif e i suoi allievi per l’opportunità che ci offrono”.

“Occasioni come queste sono preziose per i nostri allievi, che possono allo stesso tempo mettere in pratica le competenze professionali acquisite durante i corsi di formazione e contribuire con il loro impegno a un più alto scopo sociale – ha commentato Giacomo Costa Ardissone, presidente di Fondazione Cif Formazione. – Nelle nostre attività, ispirate a solidi principi morali e valori etici, mettiamo infatti al centro la crescita globale, professionale, personale e relazionale, dei giovani, fornendo loro gli strumenti necessari per inserirsi positivamente nella società e dare il proprio contributo concreto all’interno della comunità. In questo senso, iniziative come quelle scaturite dalla consolidata collaborazione con Fondazione Auxilium sono fondamentali, per creare intorno ai più giovani e ai più fragili una rete coesa e solidale”.