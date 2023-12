Cena di Natale della Lega a Genova con il viceministro Edoardo Rixi

Genova “È stata una bellissima serata ‘da tutto esaurito’ ieri sera per scambiarci gli auguri e per passare un po’ di tempo insieme. Grazie a tutti i presenti, amici, sostenitori, militanti e rappresentanti delle istituzioni, per aver portato sorrisi, idee e momenti di scambio. Abbiamo concluso un 2023 non sempre semplice, ma che ha anche saputo dare prova del fatto che la squadra della Lega quando è unita, vince” dice Francesca Corso, segretario provinciale Genova al termine della cena di Natale organizzata dalla Lega a Genova a cui ha partecipato anche il viceministro Edoardo Rixi.

“Ringrazio il Segretario Regionale Edoardo Rixi e il Segretario Provinciale Francesca Corso per aver voluto organizzare la cena provinciale nel territorio della sezione che ho l’onore di rappresentare” aggiunge Davide Manerba segretario della sezione Golfo Paradiso.

“Per noi sarà un 2024 molto importante, caratterizzato dagli appuntamenti elettorali di Recco, Sori, Avegno e Uscio, tutti comuni nei quali la Lega sarà piena protagonista e sarà decisiva per un esito favorevole al centrodestra. Abbiamo tanti amministratori uscenti e militanti pronti a mettersi in gioco e a ricoprire ruoli importanti nelle future amministrazioni”.