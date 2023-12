CDM Futsal, partita da incorniciare contro Mestre. De Jesus: “Decisivo l’atteggiamento con cui siamo scesi in campo nella ripresa”

Campo Ligure. Le doppiette del solito Boaventura e degli inossidabili Ortisi e Foti, la prima rete in maglia CDM di Pedro Siqueira, i tanti minuti a resistere al portiere di movimento avversario. Già solo così ci sarebbe di che applaudire alla prestazione del CDM Futsal contro il Città di Mestre ma, forse, il vero grande capolavoro di mister Hugo de Jesus nella serata di Campo Ligure è da cercarsi altrove. In un periodo particolare, contraddistinto dalle partenze di Magurno, Gargantini e Saponara, il tecnico della CDM non solo ha messo a segno una vittoria (per 7-3) tanto convincente quando importantissima per la classifica, ma lo ha fatto dando ampio spazio nelle rotazioni a giovani come Avellano e Ricci, mandando quindi un messaggio chiaro a tutto lo spogliatoio.

“Chi vive nel mondo del calcio da una vita sa benissimo che a volte queste situazioni capitano – conferma lo stesso tecnico – A volte sono decisioni prese direttamente dalla società, a volte per la volontà dei giocatori ma noi dobbiamo sempre farci trovare preparati. Io sono uno che pensa tanto a far crescere i giovani ma con calma, con i piedi per terra e lavorando piano piano. Con il Mestre Avellano e Ricci hanno avuto la loro possibilità e sono felicissimo perché entrambi sono stati all’altezza dell’importanza di una partita non facile. Voglio parlare anche di Lombardo, che sta rientrando dopo i problemi iniziali di infortuni che lo hanno rallentato un po’ ma sono convinto che anche lui riuscirà a trovare il suo spazio. La maglia per il sabato e il venerdì si guadagna in settimana, questi ragazzi hanno lavorato bene e hanno dimostrato di avere la qualità che pensavamo”.

“Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile – ammette De Jesus – Se guardi la classifica vedi che il Mestre era lì, vicino a noi. E’ una squadra con valori importanti e ha giocatori d’esperienza. Noi abbiamo fatto un buon primo tempo ma sicuramente l’inizio del secondo tempo, con quella mentalità lì, con due reti segnate subito, ci ha aiutato a vincere questa partita. Sono molto contento dei ragazzi che hanno lavorato bene in settimana e stasera abbiamo raccolto i risultati del lavoro”.

Archiviata questa vittoria, ora la CDM avrà due settimane per preparare la delicatissima sfida in casa della capolista Petrarca Padova. “Sarà un’altra partita difficilissima – conclude de Jesus – contro una squadra ancora imbattuta in campionato. Mi aspetto una bella gara, conosco bene alcuni dei loro giocatori e con alcuni ho anche giocato contro. Noi cercheremo di lavorare bene queste due settimane, anzi siamo anche stati fortunati ad avere questo tempo extra a disposizione grazie alla sosta di campionato, per andare lì ad affrontare quella che è senza dubbio una grande squadra”.

SIMONE FOTI: “TRE PUNTI FONDAMENTALI PER LA CLASSIFICA”

Sette reti per la CDM Futsal come sette sono anche i centri messi a segno fin qui in campionato da un Simone Foti che dimostra di saper alzare sempre più l’asticella della sua prestazione personale, partita dopo partita, prestazione dopo prestazione. “I miei due goal, come sempre, sono merito della squadra – commenta lo stesso Foti – Stasera era importante fare 3 punti perché loro erano subito alle nostre spalle. La doppietta di Ortisi? E’ perché entrambi ci divertiamo sempre. Ogni anno proviamo a dare il nostro contributo alla squadra, ci stiamo riuscendo e siamo molto contenti”.

Contro il Città di Mestre, però, accanto alla prestazione maiuscola di alcuni “noti” come appunto Foti e Ortisi, c’è stato spazio anche per un paio di giovani come Avellano e Ricci. “Li ho visti molto bene – conclude Foti – In settimana si stanno allenando forte come gli viene richiesto, devono stare tranquilli perché le opportunità per loro arriveranno sicuramente”

ANDREA LOMBARDO: “BRAVI A GESTIRE LA PARTITA, VITTORIA MERITATA E CONVINCENTE”

Le difficoltà d’inizio stagione sono ormai alle spalle, con i problemi fisici che sembrano finalmente risolti e così per Andrea Lombardo sembra davvero arrivato il momento di entrare con sempre maggior frequenza nelle rotazioni di mister De Jesus, come avvenuto puntualmente durante la sfida contro il Città di Mestre. “Nei primi minuti abbiamo un po’ faticato a imporre il nostro gioco – ammette Lombardo – perché loro sono una buonissima squadra ma poi col passare dei minuti siamo riusciti a trovare la quadra giusta e, alla fine, credo che la partita l’abbiamo gestita molto bene”.

“Adesso abbiamo più rotazioni a disposizione del mister – conferma Lombardo – Abbiamo anche degli ottimi giovani con valori tecnico-tattici importanti a cui però bisogna anche dare il tempo giusto. Anch’io ho avuto il mio tempo, lavoro con tanta umiltà proprio come i giovani perché mi reputo ancora tale e così facendo si può arrivare in alto. Il momento giusto arriva per tutti, basta farsi trovare pronti quando arriva la chiamata del mister, dando tutto in quei minuti”.

E allora cosa c’è di meglio che chiedere al “giovane” Andrea Lombardo un giudizio sui due “vecchietti” Foti e Ortisi, che continuano a stupire partita dopo partita? “Sono due vecchietti ma ti posso assicurare che sono due giovani – commenta sorridendo – Anzi, non fraintendete, ma sono due “animali”! Io li vedo in allenamento e li vivo intensamente durante la settimana e posso dire che dentro di loro sono due giovanissimi. Hanno un carisma e una voglia incredibile”.

CDM che, con la vittoria sul Città di Mestre, si conferma terza forza del campionato alle spalle di Petrarca e Pordenone. “Io me lo aspettavo – conclude Lombardo – perché la squadra è forte, con un organico veramente valido. Siamo partiti a inizio campionato un po’ col freno a mano tirato ma poi abbiamo ingranato bene. Però non guardiamo mai la classifica, noi dobbiamo preparare partita dopo partita per arrivare pronti ad ogni sfida”.