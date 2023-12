CDM Futsal, Alessio Saponara saluta la società: “Lascio uno spogliatoio fantastico, grazie a tutti i tifosi”

Campo Ligure. La CDM Futsal annuncia di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Alessio Saponara. Il 23enne pivot saluta quindi dopo essere arrivato nell’estate del 2022. Da allora, per lui, 13 reti all’attivo (10 nella scorsa stagione e 3 in questa prima parte di campionato) ma soprattutto tanto impegno e tanta voglia di far bene, in allenamento come in partita.

Oggi però è arrivato il momento dei saluti, che preludono per Saponara ad una nuova, importante avventura calcistica. “Saponara è uno di quei giocatori che non mollano mai – commenta il presidente della CDM Futsal Matteo Fortuna – e ha dimostrato grande attaccamento alla nostra maglia. Oggi le nostre strade di separano ma non certo per insoddisfazione o malumori. Da parte nostra, possiamo solo augurargli il miglior futuro possibile e ringraziarlo per l’impegno dimostrato fino ad oggi”.

“Lascio uno spogliatoio fantastico – aggiunge da parte sua lo stesso Saponara – che fin dal primo giorno mi ha fatto sentire a casa. Una società seria e preparata e un gruppo di ragazzi straordinari con i quali abbiamo condiviso vittorie e sconfitte, ma soprattutto il lavoro quotidiano per migliorarci sempre. Ne approfitto anche per salutare tutti i tifosi e gli amici che ci hanno seguito e sostenuto in questi mesi, non facendoci mai mancare affetto e sostegno. Grazie davvero a tutti”.