Case popolari, fondo per la morosità incolpevole: come fare domanda per Arte Genova

Genova. Per far fronte alle difficoltà economiche dell’utenza di edilizia residenziale pubblica, la Regione Liguria ha istituito un fondo per il sostegno della morosità incolpevole e Arte Genova ha costituito l’apposita commissione, composta da rappresentanti del Comune di Genova, di Arte Genova, delle Asl 3 e 4, del Terzo Settore, dei sindacati degli inquilini inquilini. La commissione ha predisposto un apposito avviso pubblico, pubblicato il giorno 12 dicembre 2023, con l’individuazione dei requisiti per l’accesso.

L’avviso pubblico permanente a manifestare interesse per l’ottenimento del contributo regionale relativo al Fondo di sostegno economico all’utenza Erp è destinato agli assegnatari aventi almeno tre bollette non saldate, che dimostrino la perdita o riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare pari ad almeno il 20% in riferimento alla situazione reddituale dei due anni antecedenti rispetto alla data di presentazione della manifestazione d’interesse.

Qui è possibile scaricare il modulo per la manifestazione di interesse, qui l’avviso pubblico completo.

Attualmente il fondo regionale stanziato che sarà oggetto di distribuzione agli utenti di Erp è pari a circa 280mila euro.

Tutte le informazioni potranno essere reperite attraverso il sito internet aziendale www.arte.ge.it o rivolgendosi agli Uffici decentrati di zona, nei giorni di ricevimento pubblico:

• Ufficio decentrato zona Val Bisagno (Piazza Unità d’Italia – Molassana) aperto al pubblico il giovedì dalle 9,00 alle 12,00;

• Ufficio decentrato zona Val Polcevera (Piazzale Ospedale Pastorino 1R/rosso – Bolzaneto) aperto al pubblico lunedì e giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e il martedì dalle 14,00 alle 16,30;

• Ufficio decentrato zona Ponente (Via Bottino 10 – Sestri Ponente) aperto al pubblico lunedì e giovedì dalle 14,00 alle 16,30 e il martedì dalle 9,00 alle 12,00;

• Ufficio decentrato zona Centro-Levante (Via Lanfranconi 21R) aperto al pubblico il lunedì dalle 9,00 alle 12,00 e il giovedì dalle 14,00 alle 16,30;

• Sportello Levante (Lavagna – Via S. Giulia civ. 15D) aperto al pubblico il mercoledì dalle 9,00 alle 12,30.