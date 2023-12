Carceri, Natale (PD): “Stato assente, servono assunzioni per garantire sicurezza ai detenuti e lavoro dignitoso al personale”

Genova.”L’ennesimo episodio di violenza nel carcere di Sanremo impone una riflessione sulla totale assenza dello Stato nei luoghi di detenzione”, dichiara il segretario del Partito Democratico ligure Davide Natale.

Stando all’ultimo rapporto Antigone di novembre 2021, a Sanremo ci sono stati 122 casi di autolesionismo; 39 casi di aggressioni ad altri detenuti; 5 ai danni del personale e 3 tentati suicidi.

“Questa situazione – osserva Natale – complice il sovraffollamento (su 220 posti ci sono 240 detenuti) e la carenza di personale, mette a repentaglio non solo l’integrità dei detenuti, ma anche di chi lavora, che deve subire turni massacranti ed è costretto a intervenire anche nei giorni di riposo. A Sanremo non manca solo il personale di polizia penitenziaria, ma mancano medici, psichiatri, interpreti, psicologi. Bisogna assolutamente porre rimedio a questa situazione e ridare dignità alle persone che lavorano nei luoghi di detenzione e garantire ai detenuti la certezza di una pena che però non deve essere solo punitiva, ma tendere alla rieducazione del condannato, come scritto nell’articolo 27 della Costituzione”.

“Il carcere e la sua organizzazione sembra uscito dall’agenda politica di questo governo e ogni problema che sorge tra le mura dei penitenziari viene lasciato in mano solo ad associazioni e sindacati. Siamo di fronte a un problema di ripristino della dignità umana a cui lo Stato non può e non deve sottrarsi. Servono subito nuove assunzioni e va integrato oltre al personale di polizia penitenziaria anche quello medico e di assistenza. È il momento di intervenire anche in Liguria per superare i problemi di sovraffollamento, portando a termine la realizzazione di una nuova struttura nel savonese come pianificato da tempo. Senza un intervento preciso e mirato che guardi a nuove strutture e nuove assunzioni il carcere continuerà a essere un luogo dove lo Stato è assente generando insicurezza e mancanza di senso di protezione tra i cittadini”.