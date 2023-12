Capodanno a Genova, Castello D’Albertis e Palazzo Rosso aprono le porte per la notte di San Silvestro

Genova. Anche quest’anno Palazzo Rosso apre le porte durante la notte di San Silvestro per dare il benvenuto al 2024 in un’atmosfera unica. L’apertura notturna straordinaria, dalle 18.30 all’1 (ultimo ingresso 00.15), accoglie genovesi e turisti per mostrare la magnificenza di uno dei più rappresentativi palazzi dei Rolli. Nella serata, è possibile quindi l’accesso con visita libera al museo alle consuete tariffe diurne, presentandosi direttamente presso la portineria di Palazzo Rosso. Tutte le informazioni sono disponibili su https://www.visitgenoa.it/it/capodanno-nei-musei-di-genova

Serata indimenticabile anche per chi sceglierà di festeggiare il Capodanno al Castello D’Albertis – Museo delle Culture del Mondo, una location speciale, nel cuore della città e immersa nel parco.

Il programma prevede una visita esclusiva tra le sale del Castello affacciato sulla città e il porto, offrendo un panorama unico e meraviglioso anche di notte. Dopo la visita guidata dagli operatori museali della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, la serata prosegue con la cena gourmet, che combina tradizione con innovazione in cucina. Previsto un servizio di animazione per i bambini, sempre a cura degli operatori museali. Per informazioni e prenotazioni (ancora aperte): info@bontoncatering.com oppure telefonando al numero 0108681470.