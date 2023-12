Mancano le coperte al canile del Gazzo, l’appello dei volontari: “Stiamo finendo le scorte, aiutateci”

Genova. Il freddo ha allentato un po’ la morsa sulla Liguria e con tutta probabilità sarà un Natale relativamente mite, ma per gli ospiti dei canili comunali coperte e lenzuola restano indispensabili.

A lanciare un appello a chiunque possa donare materiale per rendere il soggiorno dei cani e dei gatti nei box più confortevole e caldo sono gli Amici del cane, l’associazione fondata nell’ormai lontano 1969 che gestisce il canile del Gazzo, la struttura sulle alture di Sestri Ponente.

“Abbiamo urgente bisogno di coperte in lana e pile perché le nostre scorte stanno finendo – hanno fatto sapere le volontarie chiedendo aiuto – Potete portarle direttamente in canile, in salita superiore Cataldi, oppure lasciarle nei punti raccolta”.

I punti di raccolta per lasciare coperte e altre scorte sono presenti in diverse zone del ponente, ecco i principali:

Voltri – Pra’

• L’ISOLA DEI TESORI Via Fusinato 2

•PELOSI STORE Via alla Chiesa di Pra 11R

• L’ISOLA DEI TESORI Via Voltri 9

Pegli – Sestri Ponente

• BAR FRANCA Piazza Rapisardi 25R

•TIMBUCTU Via C. Menotti 9

•LAVANDERIA MONICA Viale C. Canepa 16

• DREAM HAIR Viale C. Canepa 10

• PETMARK Via dei Costo 9

Cornigliano – Sampierdarena

•CREMA E CIOCCOLATO Via Nino Cervetto 49/51R

• SPAZIO DANZA Via A. di Bozzolo 1

GENOVA ALBARO

•JUST FOOTBALL Piazza Henry Dunant 4/20

•RIPARAZIONI SARTORIALI DA ANNA Viale Cambiaso 9R

Pontedecimo

• BAR MARGHERITA Piazza Pontedecimo 15

Certosa – Rivarolo

•L’Isola dei tesori Via Canepari 219

•PETMARK Via Vezzani 48R