Campo Ligure, inaugurazione della pista per l’elisoccorso notturno e incontro sulla sanità

Campo Ligure. Il 14 Dicembre 2023 sarà una giornata particolarmente significativa per il Comune di Campo Ligure e per la Valle Stura.

A partire dalle ore 16:30, nell’area adiacente ai campi da tennis comunali, si terrà la validazione all’atterraggio notturno della piazzola dell’elisoccorso. In valle si tratta dell’unico attuale impianto esclusivamente dedicato all’atterraggio dell’elicottero di soccorso sanitario. L’impianto è stato realizzato secondo le modalità impartite dal personale del 118 Liguria e consiste in una zona delimitata con accesso esclusivo alla piazzola realizzata in asfalto ed illuminata con 6 fari per consentire l’atteraggio in notturna.

L’opera è costata circa 17000 euro ed è stata realizzata a totali spese del Comune utilizzando parte dei fondi provenienti dalla vendita delle quote Amter. Si tratta di un intervento assolutamente importante e strategico a favore di tutta la popolazione.

Il Comune ringrazia in particolare Giorgio Picasso del 118 Liguria per il supporto fornito. Alla cerimonia sarà presente l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola oltre ai responsabili del 118 e di ASL3.

A seguire, alle ore 18:00, presso la sala Consigliare del Comune di Campo Ligure si svolgerà un incontro pubblico con l’assessore Gratarola per discutere sulle criticità del sistema sanitario nei nostri territori. Sarà un’occasione preziosa per portare all’attenzione dell’assessore regionale le varie criticità del nostro territorio a partire dalle problematiche relative all’assistenza territoriale (MMG e guardia medica su tutte) nonchè le difficoltà strutturali ed economiche dei nostri comitati CRI che sono sottoposti a grande pressione sia per la mancanza di presidi di pronto intervento in valle che per le problematiche legate alla viabilità. Sarà anche l’occasione per fare il punto sulla richiesta del territorio per la disponibilità in Valle di una automedica e per valutare lo stato di avanzamento per la realizzazione (prevista dal piano PNRR) di un ospedale e di una casa di Comunità a Campo Ligure.

Sarà certamente una grande occassione di dialogo e confronto su una problematica estremamente importante per tutto il territorio e per questo ringraziamo l’assessore Gratarola per Sua la disponibilità.