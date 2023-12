Campionato Invernale Golfo del Tigullio: nel weekend la conclusione della prima manche

Lavagna. Sabato e domenica prossimi andrà in archivio la prima manche del 48° Campionato Invernale Golfo del Tigullio. La rassegna velica a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio entra, sempre più, nel vivo dopo le prime cinque avvincenti prove disputate nelle acque di Lavagna. Le previsioni meteorologiche lasciano intravedere la possibilità di svolgere almeno una prova ogni giorno con risultati che potranno così determinare l’esito delle classifiche, alcune delle quali ancora adesso molto equilibrate.

“L’impegno del nostro staff sarà, come sempre, massimo per l’allestimento del percorso e per garantire, con i nostri mezzi, la sicurezza di tutti i partecipanti – sorride Franco Noceti, deus ex machina del Comitato -. Ci aspettiamo confronti ancora una volta molto spettacolari”.

Nella classe ORC A-Bè Chestress 3, il J122 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI) a tirare le fila, con To Be, l’Italia 11.98 di Stefano Rusconi (Yacht Club Italiano), e Capitani Coraggiosi, l’X 41 di Felcini e Santoro (Yacht Club Chiavari), a inseguire a distanza di 5 e 9 punti. Passando alla classe ORC C-D Gilles, il Melges 24 di Marcello Caldonazzo Arvedi (YCI), ha uno strettissimo vantaggio (un punto) su Sease, il Farr 30 di Giacomo Loro Piana (Yacht Club Costa Smeralda). Melgina, il Melges 24 di Paolo Brescia (YCI), si attesta dietro i due battistrada. Padawan di Donald Hart (LNI Sestri Ponente) insidia Jeniale! Eurosystem di Massimo Rama (LNI Sestri Levante) nella classe J80 Libera.

Domenica, presso il CN Lavagna, si terrà anche la cerimonia di premiazione al termine delle regate. Poi appuntamento nel nuovo anno con la seconda manche nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 gennaio, sabato 3 e domenica 4 febbraio, sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024 (giornata di premiazione). La data di chiusura delle iscrizioni per la seconda manche è venerdì 19 gennaio 2024.

Le imbarcazioni provenienti da fuori Tigullio, iscritte al Campionato, sono ospitate per la durata di tutto il campionato presso il Porto di Lavagna, partner della storica manifestazione velica invernale insieme a Quantum e a Grondona. L’Invernale rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico. Il Comitato Circoli Velici Tigullio è composto da Circolo Nautico Lavagna, Circolo Nautico Rapallo, Circolo Velico Santa Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale Santa Margherita Ligure, Lega Navale Sestri Levante, Yacht Club Chiavari, Yacht Club Italiano e Yacht Club Sestri Levante.