Calze per reggicalze a compressione graduata: ideali per la salute delle gambe

Il reggicalze è un accessorio di biancheria intima che consta di una fascia di tessuto (raso cotone, pizzo, tulle ecc.), gancetti e strisce regolabili (le cosiddette giarrettelle) che tramite un gancio possono essere collegate alle calze così da sostenerle senza farle scivolare.

Negli ultimi anni questo tipo di supporto ha acquisito anche una funzione estetica; è cioè considerato un accessorio intimo sexy.

Le calze per reggicalze sono calze progettate per essere indossate con un reggicalze. Ne esistono diverse tipologie fra cui quelle a compressione graduata come per esempio le calze per reggicalze Solidea, di produzione italiana, particolarmente comode, eleganti e resistenti anche a lavaggi a temperature molto elevate. Sono disponibili modelli sia a punta chiusa che a punta aperta (queste ultime rappresentano la scelta ideale per le donne che non sopportano la pressione sulle dita o soffrono il caldo).

Cosa sono le calze a compressione graduata e perché indossarle?

In riferimento alle calze, con l’espressione compressione graduata si fa riferimento al fatto che tali indumenti sono progettati in modo tale da esercitare una pressione che si riduce man mano che si parte dalle caviglie fino arrivare al ginocchio oppure alla coscia a seconda della lunghezza della calza.

La compressione esercitata con questa modalità graduale dal basso verso l’alto favorisce il ritorno del flusso di sangue verso il muscolo cardiaco. Lo scopo è quello di migliorare la circolazione venosa e alleviare – e in alcuni casi prevenire – alcuni fastidiosi disturbi come per esempio le vene varicose, ma non solo.

In ottica preventiva, le calze a compressione graduata possono essere prescritte dal medico sia qualora si preveda una lunga degenza che costringe all’allettamento o comunque alla sedentarietà, sia dopo un’operazione chirurgica.

Indossare calze per reggicalze a compressione graduata apporta, come detto, benefici alla circolazione venosa e di conseguenza risulta particolarmente utile per alleviare la fastidiosa sensazione di “gambe pesanti e stanche” che molte donne avvertono dopo una giornata di lavoro in posizione fissa, che sia eretta o seduta (classici casi le parrucchiere e le cassiere dei supermercati).

Le classi di compressione: da CCL A a CCL 4

Le calze per reggicalze proposte da Solidea sono disponibili nelle classi di compressione 1 e 2. Scopriamo cosa si intende con questa espressione.

In sostanza, i dispositivi medici a compressione graduata (non solo calze, ma anche gambaletti, leggings ecc.), a seconda di come vengono realizzati, possono esercitare un grado di compressione diverso (indicato con varie classi). È il medico curante che stabilisce qual è il livello di compressione giusto per uno specifico paziente. Non tutti infatti hanno le medesime esigenze.

Si distinguono quindi le seguenti classi (la sigla CCL sta per Compression Class):

– CCL A – 10-14 mmHg – compressione leggera

– CCL 1 – 15-21 mmHg – compressione media

– CCL 2 – 23-32 mmHg – compressione moderata

– CCL 3 – 34-46 mmHg – compressione forte

– CCL 4 – >49 mmHg – compressione molto forte.

Sarà sempre lo stesso medico inoltre a indicare per quante ore al giorno questi dispositivi dovranno essere indossati; in alcuni casi, soprattutto nel caso di degenze di lunga durata, l’indicazione è quella di indossare le calze per tutta la giornata o comunque per molte ore.