Il calendario 2024 della Polizia Locale a sostegno del Gaslini: 1.100 copie per sostenere i piccoli pazienti e le loro famiglie

Genova. “L’attitudine all’ausilio”. È questo il tema scelto dal corpo di Polizia Locale del Comune di Genova per l’edizione 2024 del calendario istituzionale, un progetto che va avanti ormai da oltre 10 anni e che, con l’aiuto dei cittadini, supporta la Fondazione Gaslininsieme che cura la raccolta fondi per finanziare i progetti dell’Istituto Giannina Gaslini.

Il progetto scelto dal corpo di Polizia locale è, anche quest’anno, “Accogliere oltre che curare“, un progetto che ha come obiettivo quello di rendere meno traumatico e più semplice l’arrivo e la permanenza dei piccoli piccoli degenti e dei loro genitori presso la struttura sanitaria. Le dodici tavole del calendario, che ritraggono gli agenti della Locale durante l’attività quotidiana, sono lo strumento utilizzato per raccogliere i fondi: in totale 1.100 le copie stampate, che possono essere acquistate nei distretti della Polizia locale, nella bottega Gaslininsieme dell’Istituto Giannina Gaslini (padiglione 20) e nella sede della Società di muto soccorso della Polizia locale a offerta libera.



“Quello degli agenti di Polizia Locale è un mestiere difficile, non sono amati, spesso sono bistrattati nell’immaginario collettivo, e il calendario è anche un modo per cercare di portare alla luce il lavoro che si svolge nella quotidianità – ha detto l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Sergio Gambino – Ogni mese è dedicato a una missione o un nucleo specializzato: è importante in questo senso fare cultura, perché si possa avere una visione completa e realistica del lavoro della Polizia Locale a supporto dei cittadini. Non solo per quanto riguarda il traffico, ma anche per la tutela del centro storico, dei commercianti e persino dell’ambiente e degli animali. I nostri agenti sono persone con una storia e un bagaglio di esperienze che li porta a comprendere le necessità più diversificate. La vostra sicurezza è la nostra priorità, e siamo qui per ascoltarvi, comprendervi e collaborare per il bene di tutti”.

“Da molti anni la Polizia Locale sostiene il Gaslini con un gesto semplice ma estremamente concreto: sceglie il nostro Istituto come destinatario dei proventi del suo calendario annuale – ha aggiunto il presidente dell’Istituto Giannina Gaslini e di Fondazione Gaslini Edoardo Garrone – La donazione della Polizia Locale contribuirà a dare continuità al progetto Accoglienza per sostenere le spese di vitto e alloggio di alcune famiglie di nostri pazienti che necessitano di lunghe degenze, lontani da casa. Un progetto che abbiamo a cuore perché siamo convinti che la missione di un grande ospedale pediatrico come il nostro sia ‘accogliere oltre che curare’”.

“Il calendario del 2024 simboleggia le molteplici attività che la polizia locale di Genova svolge a favore del cittadino – ha detto il vicecomandante della Polizia locale Fabio Manzo – Attività che il corpo di polizia locale di Genova, fin dalla sua fondazione, ha sempre svolto con grande spirito di abnegazione e di sacrificio. Ne sono testimonianza le due medaglie al valore di cui il Corpo è insignito per le attività di soccorso prestate alla popolazione nella Genova devastata nel corso della seconda guerra mondiale”.

L’occasione è stata buona per ricordare la nascita della Polizia locale genovese, risalente a oltre 160 anni fa, e il lavoro svolto durante l’epidemia di colera, che vide il personale del corpo rimanere servizio giorno e notte per soccorrere gli ammalati. Una vocazione mantenuta nel corso del tempo, confermata anche allo scoppiare della seconda guerra mondiale, quando cinque agenti vennero uccisi durante i bombardamenti cinque agenti persero la vita per soccorrere i cittadini in difficoltà.

“In epoca moderna proseguiamo con questa visione – sottolinea Gambino – come Polizia Locale svolgiamo tutto ciò che è necessario in termini di sicurezza, dal contrasto allo spaccio alla tutela dell’incolumità pubblica passando per la tutela degli animali e i codici rossi. Proprio quest’anno è nato il Nucleo Codici Rossi, che ha già trattato 240 fascicoli, con sei persone che svolgono un’attività molto difficile. Lo facciamo con molta specializzazione, per ogni fattispecie di criticità o reato questo comando riesce ad avere un nucleo di specializzazione. Rispetto al 2021 siamo al triplo degli arresti, sintomo di un incremento non tanto della criminalità, quanto dell’attività volta al contrasto di reati che già c’erano, ma vengono trattati con ancora più efficacia. La Polizia Locale non è soltanto attività sanzionatoria, anche se è una mansione molto importante: la dissuasione dei comportamenti scorretti alla guida e l’attività di controllo e monitoraggio ha consentito di arrivare, in sette anni, alla diminuzione dei morti su strada del 70-80%”