Sampdoria, vittoria per 1 a 2 contro la Reggiana: prova super per Pirlo

REGGIANA 1 (90′ Portanova) VS SAMPDORIA 2 (43′ Kasami, 45′ De Luca)

95′ Termina qua la partita, nonostante il brivido finale, la squadra di Pirlo si aggiudica i tre punti, meritando questa vittoria. Partita amministrata per quasi tutti i 90 minuti, la squadra di Nesta è uscita solamente gli ultimi 20 minuti siccome i blucerchiati erano in una fase di stallo per cercare di non esporsi troppo e per mantenere il risultato.

91′ Incredibile al Mapei Stadium, La Gumina si fa espellere per somma di ammonizioni. Entrato in campo intorno al settantesimo, il numero 20 non finirà la gara insieme ai suoi compagni, regalando qualche minuto in più agli avversari e qualcuno in più di sofferenza ai compagni.

90′ Iniziano i quattro minuti di recupero e quattro minuti di speranza per la Reggiana con il gol di Portanova che accorcia le distanze. Reazione Reggiana, 1 a 2.

89′ Doppia sostituzione per per Pirlo: fuori Esposito e Giordano per Askildsen e Girelli.

83′ Cambio per entrambi i club. La reggiana sostituisce Sampirisi per Lanini. La Sampdoria sostituisce invece Yepes e Verre per Ricci e Benedetti.

75′ Ammoniti Fiamozzi e La Gumina, falli brutti per ambo i giocatori.

74′ Portanova calcia direttamente dalla trequarti, Stankovic devia in angolo e nega al numero 90 la gioia del gol. Ammonito Pieragnolo per proteste dopo una collutazione ai danni di Verre avvenuta negli istanti dopo il calcio d’angolo ospite.

73′ Ammonito Depaoli per un bruttissimo fallo ai danni di Pieragnolo. Punizione sulla trequarti per i padroni di casa.

71′ La sala Var decide di confermare la decisione di campo, tutto buono e quindi possesso Samp.

69′ Proteste da parte della Reggiana verso un contatto giudicato regolare da Fourneau. Gondo subentra in area e viene sbilanciato da Verre, sebbene prima si pensasse fosse stata colpa dell’uscita fuori tempo di Stankovic. Il direttore di gara dapprima assegna un fallo in attacco di Gondo sull’estremo difensore, ma la Var sta decidendo il da farsi.

65′ Primo cambio per Pirlo: fuori De Luca, tornato al gol dopo quasi 2 anni, per La Gumina.

60′ Doppio cambio per la Reggiana: fuori Nardi e Anistite, dentro Melegoni e Gondo.

57′ Szyminski di testa per poco non accorcia le distanze, brivido per la Samp.

45′ Radoppia subito la Sampdoria con De Luca. Esposito calcia verso la porta, tiro angolato deviato da Bardi che sbatte sul ginocchio di De Luca che era scattato verso la ribattuta. 0 a 2 per la Sampdoria al Mapei Stadium.

45′ Riprende il match, palla per la Samp. Primo cambio del match per la Reggiana: in Szyminski, out Marcandalli.

Secondo tempo

47′ Termina qui il primo tempo, Samp negli spogliatoi in vantaggio.

43′ Ci pensa Kasami a portare in vantaggio la Sampdoria. Sugli sviluppi del corner precedente, la Reggiana si è sbilanciata tutta quanta in area avversaria, ma la squadra di Pirlo è riuscita ad innescare un pericoloso contropiede. Verre comanda l’arrembaggio, attende e serve Esposito che di prima vede Kasami. Il numero 14 non ci pensa troppo e cerca l’angolino basso, riuscendo a battere Bardi. Samp in vantaggio a Reggio Emilia.

42′ Bellissima azione della Reggiana che si chiude con lo stop e il tiro di Bianco dal limite dell’area. All’ottima conclusione risponde un super Stankovic che ribadisce in corner, probabilmente l’azione più pericolosa della Reggiana.

38′ Combinazione tra Portanova e Varela che porta quest’ultimo alla conclusione. Potente ma che esce di molto, seguita dalle recriminazioni di Varela che chiedeva il corner, Ghilardi l’aveva infatti parzialmente deviata. Portanova ammonito per proteste.

33′ Recupero formidabile di Kasami che si mette in proprio e prova la conclusione dalla distanza, Bardi vola e devia in calcio d’angolo un tiro difficilissimo. Sul corner, ancora Kasami con la conclusione, stop e tiro che finisce però ampiamente a lato.

31′ Abbattuto Verre, dopo il dribbling su due giocatori della Reggiana arriva Samperisi che prova a fermarlo, ma non ci riesce in modo pulito e regala alla Samp una punizione dai 20 metri. In battuta Giordano con il mancino o Esposito. Parte proprio quest’ultimo, pallone forte che sfiora la traversa ed esce di pochissimo.

25′ Ammonito Marcandalli per un brutto fallo sulla fascia destra ai danni di Esposito.

15′ Antiste da solo verso la porta, si dimentica il pallone in corsa e perde il tempo, anche la Reggiana sa rendersi pericolosa.

12′ Occasione enorme della Sampdoria. Esposito in uno contro uno con un difensore si avvicina alla porta protetta da Bardi, vede libero sulla fascia mancina De Luca, skills a mettersi il pallone sulla sinistra e filtrante per il numero 9 che stoppa, finta a calciare che scarta Romagna, e poi conclusione a portiere quasi battuto ma che Bardi riesce comunque a deviare. Grandissima parata che vale come un gol, palla in angolo.

10′ Ammonito De Luca per un fallo ai danni di Fiamozzi, contatto non troppo plateale ma il direttore di gara ha usato probabilmente il cartellino per calmare gli animi dei giocatori, partita elettrizzante e dai nervi scoperti al Mapei Stadium.

8′ Lamentele da parte di Esposito, Pieragnolo lo tiene per la maglietta e l’ex Inter va giù in area, per Fourneau il contatto non è falloso.

4′ Dribbling di Stankovic su Antiste, giocata spettacolare ma pericolosa dell’estremo difensore che impaurisce i tifosi blucerchiati presenti al Mapei Stadium.

3′ Pressing alto della Samp, Esposito recuper il pallone e gestisce, uno due sulla fascia destra che lancia Yepes da solo ma arriva Romagna a sgominare qualsiasi intervento pericoloso, mettendo in rimessa laterale.

1′ Osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Iuliano, ex giocatore e capitano del Napoli. Patch speciale sulle magliette della Sampdoria per ricordare Sinisa Mihajlovic, oggi un anno dalla sua scomparsa. Inizia finalmente il match, calcio d’inizio per i padroni di casa.

Primo tempo

Reggio Emilia. Buongiorno a tutti cari lettori e ben ritrovati per la webcronaca LIVE minuto per minuto di Reggiana vs Sampdoria. Sfida dal ‘fascino mondiale’, visti i due allenatori delle squadre, Andrea Pirlo e Alessandro Nesta, compagni nel Milan e nella nazionale, con la quale vinsero il mondiale nel 2006. Oggi si sfideranno uno contro l’altro in una partita a viso aperto, entrambe le squadre hanno bisogno di punti per risalire in classifica, e la Sampdoria sembra aver intrapreso la giusta squadra. La squadra di Genova arriva da 5 vittorie nelle ultime 7 partite, ma in traserta la squadra di Pirlo arranca e non poco: solo una vittoria nelle ultime 7 trasferte (3 pari e 3 sconfitte), ma con una Esposito in grande spolvero potrebbe essere la partita giusta per incrementare e vedere i playoff. La Reggiana ha dalla sua il fattore casa, imbattuta tra le proprie mura amiche da 7 gare con 1 vittoria e 6 pareggi. Vittoria che manca da qualche gara però a Nesta, serve creatività per invertire la rotta e Antiste potrebbe essere l’uomo giusto per recuperare punti importanti.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic, Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru, Kasami, Yepes, Giordano, Verre, Esposito, De Luca.

Allenatore: Pirlo

A disposizione: Askildsen, Benedetti, Buyla, Conti, La Gumina, Girelli, Malagrida, Panada, Ntanda, Ricci, Ravaglia, Stojanovic.

Sudtirol (3-4-3): Bardi, Sampirisi, Romagna, Marcandalli, Fiamozzi, Nardi, Bianco, Pieragnolo, Portanova, Antiste, Varela Djamanca.

Allenatore: Nesta

A disposizione: Gondo, Kabashi, Lanini, Libutti, Melegoni, Nuhu, Rozzio, Satalino, Sposito, Szyminski.

Arbitri incontro: Fourneau coadiuvato dalla coppia Politi – Votta

Ammoniti: De Luca (SAM), Marcandalli (REG), Portanova (REG), Depaoli (SAM), Pieragnolo (REG), La Gumina (SAM), Fiamozzi (REG)