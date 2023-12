Brignole, altri due minorenni denunciati per spaccio dalla polizia locale

Genova. Due minori stranieri non accompagnati sono stati fermati dalla polizia locale e denunciati per spaccio ieri sera nella zona di Brignole nell’ambito dell’operazione di controllo tra piazza della Vittoria, viale Caviglia, via Canevari e Borgo Incrociati. Si tratti di due minorenni di nazionalà tunisina

Sono state perquisite le comunità dove sono ospitati con esito negativo: i due minori sono stati denunciati a piede libero e riaffidati alle comunità.

“L’attività di controllo in zona Brignole, che ha portato lo scorso sabato a fermare due minori non accompagnati per spaccio, continuerà anche nei prossimi giorni” prosegue la nota del Comune di Genova. Sempre ieri sera, gli agenti del Nucleo Reati Predatori hanno fermato in piazza De Ferrari un minorenne algerino trovato in possesso di un cellulare di sospetta provenienza furtiva e di sostanza stupefacente. Lo stesso veniva accompagnato presso i locali di piazza Ortiz per le procedure di fotosegnalamento e identificazione. Il minore è stato segnalato per possesso e riaffidato alla comunità.