Bper Banca sostiene il progetto “La casa sull’albero” contro la violenza sui bambini

Genova. Anche in occasione delle festività 2023 BPER Banca conferma il proprio impegno nel dare continuità ad un progetto, già sostenuto negli anni scorsi, di grande rilevanza socio-sanitaria perché finalizzato a contrastare tutte le forme di violenza che possono coinvolgere i bambini.

Grazie a questa partnership consolidata con l’IRCCS G. Gaslini di Genova, tramite la sua fondazione per il fundraising Gaslininsieme, BPER Banca offre un sostegno concreto a chi si impegna ad affrontare e a gestire questo delicato fenomeno che toglie serenità a chi è più fragile.

I casi di violenza sui minori stanno aumentando esponenzialmente. Da una raccolta sistematica dei dati condotta dal gruppo multidisciplinare per il contrasto al maltrattamento e abuso dell’Istituto G. Gaslini si contano 96 pazienti presi in carico in situazione di fragilità per sospetto/riferito abuso o maltrattamento intra ed extra-familiare nel corso del 2021 che hanno avuto un ulteriore incremento con oltre 115 pazienti per anno nel biennio 2022 – 2023.

“La Casa sull’Albero” con il suo team multidisciplinare composto da pediatri, chirurghi, ginecologi, psicologi, assistenti sociali e infermiere pediatriche, si occupa di questo delicato fenomeno intervenendo, ogni giorno, sulla gestione e sulla presa in carico integrata dei piccoli vittime di abusi, affrontando non solo gli aspetti sanitari e psicologici, ma fornendo anche accoglienza ai bambini in caso di abbandono o in attesa di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. L’ospedale infatti spesso rappresenta l’unico luogo protetto in grado di tutelare il minore durante lo svolgersi dell’iter burocratico e giudiziario (indagini giudiziarie, provvedimenti del Tribunale per i Minorenni) volto a garantire una collocazione idonea o un progetto personalizzato per le differenti situazioni (ad es inserimento in comunità, collocamento presso famiglie affidatarie, reinserimento presso la famiglia d’origine con supporto da parte delle strutture territoriali).

Grazie al concreto e continuativo sostegno di BPER Banca è stato possibile nel corso di questi anni potenziare il lavoro intrapreso dall’equipe dotando la struttura di nuove risorse e strumenti funzionali, sia per l’attività di ricerca che per quella assistenziale. È stato infatti integrato il personale sanitario del gruppo con contratti a tempo determinato per una psicologa clinica e un’assistente sociale, dedicate specificamente al progetto. Inoltre è stato finalizzato nell’aprile del 2023 un importante lavoro di informatizzazione con software per la creazione di cartelle digitali, che consentono di riorganizzare la attività assistenziale e gestire quella ambulatoriale anche in modalità online, al fine anche di migliorare la parte relativa alla reportistica dei casi trattati con un beneficio non solo assistenziale ma anche di statistica e studio per la gestione dei nuovi casi.

Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto Giannina Gaslini e della sua fondazione Gaslininsieme: “Ci sono realtà importanti che hanno a cuore il nostro Istituto e lo dimostrano con impegni concreti, che durano nel tempo. BPER Banca è da sempre amica del Gaslini ed è diventata anche socio sostenitore della nostra fondazione Gaslininsieme. Oltre al suo sostegno come socio, continua a supportare il nostro ospedale con importanti iniziative. Da quattro anni ha infatti “adottato” il progetto “La Casa sull’Albero” sostenendola, attraverso Gaslininsieme, con generosità e impegno. Grazie a BPER Banca e al suo vertice, da parte di tutta la grande famiglia Gaslini”.

“Il contrasto ad ogni forma di violenza, soprattutto nei confronti dei più deboli, è in questo delicato momento sempre più una priorità. Vicina alle persone nella vita di ogni giorno, BPER Banca conferma in occasione del prossimo Natale il proprio impegno nell’offrire un aiuto concreto a chi ha più bisogno, commenta Flavia Mazzarella, Presidente di BPER Banca. Grazie alla collaborazione con una realtà d’eccellenza come l’Istituto Gaslini possiamo restituire il sorriso a tanti bambini strappati alla serenità dell’infanzia e costruire insieme a loro un domani migliore.”

“Desideriamo ringraziare Bper Banca per essersi affezionati alla Casa sull’Albero dando così continuità ad un progetto che cresce anno dopo anno. Con i fondi di quest’anno proseguirà l’allestimento di un’area dedicata alle attività ambulatoriali della Casa sull’Albero per la presa in carico dei piccoli pazienti e permetterà di mantenere il personale coinvolto nel progetto sia per la parte assistenziale sia per quella relativa alla ricerca. Il nostro gruppo studia giorno dopo giorno fenomeni di violenza con l’obiettivo di sensibilizzazione e prevenzione. Per esempio quest’anno l’Istituto Giannina Gaslini ha partecipato insieme ad altri ospedali pediatrici italiani, con Terre des Homes, ad un importante dossier sulla “shaken baby sindrome” ovvero la “sindrome del bambino scosso” che può provocare danni neurologici permanenti in oltre 50% dei casi” ha spiegato Emanuela Piccotti Responsabile UOSD di Pronto Soccorso del Gaslini e Coordinatrice del progetto La Casa sull’Albero.

All’importante contributo di BPER Banca relativo alle festività natalizie va a sommarsi anche il frutto di un’altra importante iniziativa portata avanti nel corso di quest’anno da La Galleria Bper Banca in collaborazione con la Fondazione Carige con l’organizzazione della mostra “Sinfonie d’Arte. Capolavori in dialogo tra Modena e Genova”.