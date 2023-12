Bolzaneto, la volante della polizia sorprende spacciatore e cliente: trentenne arrestato

Genova. La Polizia di Stato di Genova, ieri sera, poco dopo le 22, ha arrestato trentenne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. E’ successo in via Pastorino, a Bolzaneto, in Valpolcevera.

Gli operatori di una volante dell’upg e della pg, hanno assistito “in diretta” alla compravendita di sostanze stupefacenti. Pusher e cliente erano in mezzo alla strada.

Alla vista degli agenti i due si sono separati: lo spacciatore si è nascosto all’interno del parcheggio di un supermarket per poi tentare una veloce fuga mentre i poliziotti sequestravano all’acquirente la dose appena acquistata, mezzo grammo di cocaina.

Inseguito e raggiunto poco distante, il pusher ha reagito spintonando e aggredendo gli agenti. Ma durante la colluttazione ha fatto cadere a terra la sua sigaretta elettronica: all’interno, nascosti, c’erano altri sei ovuli di cocaina. Nelle tasche dell’uomo anche 515 euro. Arrestato, sarà processato per direttissima.