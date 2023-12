Blitz degli animalisti davanti alla Regione, Piana: “Attivisti si scusino con la vigilanza faunistica”

Genova. “Ci sono critiche costruttive da cui prendere spunto e c’è la satira politica fine a se stessa, che fa dell’esagerazione la sua bandiera. Poi ci sono accadimenti da cui prendere le distanze, inaccettabili, come il vilipendio a un organismo di dipendenti pubblici iper specializzati, il nucleo di vigilanza faunistico ambientale, che è stato preso di mira ieri pomeriggio, venerdì 15 dicembre, da esponenti della Lav e da Gaia Animali con tanto di cartelli davanti alla sede della Regione”.

Così in una nota l’assessore all’Agricoltura e alla Caccia della Regione Liguria Alessandro Piana in seguito agli episodi verificatisi sotto la sede regionale in piazza De Ferrari a Genova.

“Il nucleo di vigilanza regionale opera per la pubblica incolumità e svolge diversi tipi di azione, come il recupero e salvataggio di molti animali feriti, non certo solo quelli per eradicare la peste suina africana. Chiediamo pubbliche scuse ai nostri operatori”, conclude.