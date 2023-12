Bilancio comunale, la maggioranza: “Grazie al nostro senso di responsabilità superato l’ostruzionismo”

Genova. “Grazie al buon senso dimostrato dalla nostra maggioranza, che ha attuato un’intensa attività di mediazione politica, siamo riusciti nell’intento di raggiungere un accordo con la minoranza sul bilancio previsionale 2024, anteponendo anzitutto l’interesse dei cittadini genovesi. Davanti agli oltre 12 mila documenti presentati dalle minoranze sulla delibera, che avrebbero visto una seduta di bilancio fiume, con conseguente aggravio dei costi per la pubblica amministrazione, abbiamo deciso di collaborare per trovare una mediazione su temi che riteniamo di buon senso”.

Così in una della maggioranza in consiglio comunale al termine della seconda giornata di lavori sulla discussione votazione di bilancio.

“È nato così un documento che contiene dieci punti programmatici che hanno assorbito le migliaia di ordini del giorno presentati dalla minoranza e permesso di superare l’ostruzionismo paventato dalle opposizioni, scongiurando un appesantimento dell’iter di approvazione del bilancio e ottimizzando la spesa pubblica. Inoltre, la condivisione di iniziative che possono dare lustro alla città di Genova, in merito alla salvaguardia delle fasce sociali ritenute più deboli, non può che inorgoglirci. Certi, che da parte della minoranza si sarebbe potuti arrivare alla decisione di un confronto in tempi ben più brevi, siamo comunque soddisfatti di aver evitato, grazie al profondo senso di responsabilità dimostrato in queste ultime ore dai gruppi consigliari, quella che sarebbe stata più che una beffa ai danni dei cittadini contribuenti”.