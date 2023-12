Bilancio, Bruzzone (RossoVerdi): “Più di 168 milioni per i rifiuti nel 2024. Fallimento di chi promette e non fa”

Genova. “Era il 2017 quando il neo sindaco Bucci prometteva “sconti fiscali” sulla TARI, è invece, tra il 2018 e il 2022 la tassa sui rifiuti è cresciuta di più del 7%. Oggi in commissione bilancio, in analisi delle spese per il 2024, è emerso come il costo di smaltimento dei rifiuti è pari a 168.555.721,11 euro, tutti in TARI, e quindi tutti a carico dei contribuenti genovesi”.

A dirlo in una nota stampa il consigliere della lista RossoVerdi Filippo Bruzzone: “Tutti i rifiuti vengono portati fuori Comune, nulla viene trattato dentro il territorio comunale per poi essere portati a Scarpino. È il risultato di anni di promesse non mantenute, senza nessuna prospettiva rosea né su amiu, né su ciclo dei rifiuti, né per la città tutta”.

“Già nel 2021 avevamo denunciato, con un documento dell’associazione Linea Condivisa, che i cosiddetti cassonetti intelligenti non sarebbero serviti. A distanza di due anni possiamo dire di avere avuto ragione – aggiunge – Dobbiamo investire sugli impianti che servono per ridurre i costi del ciclo dei rifiuti, e puntare sulla raccolta capillare della differenziata. Il resto è propaganda, e la propaganda ad oggi la sta pagando la cittadinanza”.